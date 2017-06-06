IBM dünyanın ilk 5 nanometre işlemcisini tanıttı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri konumunda olan ve her yıl diğer firmalara göre çok daha fazla patent alarak elini güçlendirmeye devam eden IBM, devrim niteliğinde bir teknolojiye daha imza attı. Geliştirilen bu yeni işlemci, hem performansıyla hem de enerji verimliliğiyle rakipsiz bir konumda.

IBM yaklaşık 2 yıl öncesinde 7 nanometrelik işlemciye 20 milyar transistör konumlandırarak önemli bir adım atmıştı. Bu kadar kısa bir süre böylesine önemli bir gelişme kaydeden IBM, şimdi ise işlemcide yeni bir devri başlatacak adımı attı. 5 nanometre boyutunda çipe 30 milyar transistör yerleştirmeyi başaran IBM böylece bir ilki gerçekleştirmiş oldu. 7 nanometre işlemciyi geliştirmek için kullanılan “Extreme Ultraviolet Lithography” (EUV) teknolojisinin aynısının 5 nanometre işlemci için de kullanıldığı ifade ediliyor. Ancak üretim sürecinde FinFet işlemci tasarımında bazı farklılıklara gidildiği ve bu sayede tırnak boyutunda bir işlemci geliştirebilmenin mümkün olduğu dile getiriliyor. 5 nanometre bu yeni işlemcinin Gelişmiş bilişsel hesaplamalar yapması istenen bilgisayarlarda, nesnelerin interneti cihazlarında ve bulut tabanlı sistemlerde kullanılması bekleniyor.

Performans ve güç tasarrufu konusunda sınırları zorlayacak olan işlemcinin kullanılmaya başlaması için maalesef uzun bir süre daha beklememiz gerekiyor. 7 nanometre işlemcilerin 2018 yılında geleceğini göz önünde bulundurursak 5 nanometre için önümüzde uzun yıllar olduğunu söyleyebiliriz.