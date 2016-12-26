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iPhone 7 bu kez de timsaha yem oldu [Video]

Her yeni iPhone piyasaya sürüldüğünde birbirinden ilginç dayanıklılık testleri yayınlanıyor. Her seferinde “daha ne yapılabilir ki?” diye düşündüğümüzde bir kez daha yanılıyoruz. Yayınlanan videoda iPhone 7’yi bir timsah ısırdığında neler olacağına tanık oluyoruz.

Videoda iPhone 7 önce timsahın zarar görmemesi için iyice kaplanıyor. Sonraysa bir çubuk yardımıyla timsahın önüne uzatılıyor. Başlarda pek oralı olmayan timsah, sinirlendikten sonra ise telefonu tamamen kullanılamaz hale getiriyor. “Timsahlara neden telefonumuzu uzatmamalıyız?” sorusuna cevap vermenin haricinde anlamsız olan ancak izlemesi oldukça keyifli bu videoya haberin görselinden ulaşabilirsiniz.

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