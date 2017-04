Mass Effect: Andromeda incelemesi

Mass Effect: Andromeda oldukça talihsiz bir oyun. Bünyesinde pek çok güzel fikre ve detaya sahip olmasına rağmen, kimsenin bunları konuşmaya niyeti yok gibi görünüyor. İşin kötüsü ise, maalesef haklılar. Çünkü Andromeda, Mass Effect kalibresinde bir oyuna asla yakışmayacak günahları da beraberinde getiriyor.



Hem Mass Effect serisi, hem de BioWare an itibarıyla çok enteresan bir noktada duruyor. İşin Mass Effect kısmında, özellikle ilk oyunuyla sektörde taşları yerinden oynatmış bir oyundan bahsediyoruz. Bilim kurgu türünde çok fazla kaliteli içeriğe sahip olmayan sektöre adeta can vermiş, bu işin nasıl yapılması gerektiğini cümle aleme ilan etmişti. Lakin seride ilerledikçe yavaş yavaş kalitede bir düşüş gözlendi ve üçüncü oyunun finaliyle birlikte Mass Effect’i gülümseyerek hatırlamak dahi zor bir hale geldi.

BioWare tarafına geldiğimizde ise, kataloğunda Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Knights of the Old Republic ve Dragon Age gibi işler olduğunu görüyoruz. Tartışmasız sektörün en yenilikçi ve kaliteyi kendine görev edinmiş firmalarından bir tanesi. Lakin özellikle son yıllarda (EA’in konuya dahil olmasıyla birlikte), iyi işlerini kötü devam ettirmek gibi bir huy edindi. Mass Effect’in yanında Dragon Age de bu sorundan nasibini alan oyunlardan biri olmuştu. İşte böylesi iki ismin kesiştiği bir noktada bulunuyor Andromeda. Hesaplar, serinin dördüncü oyunu olma özelliği taşıdığından kötü olması gerektiğini söylüyor. Ve ne yazık ki gelenek bozulmuyor.