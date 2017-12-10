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2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Graeme Guy

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Roie Galitz

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

John Threlfall

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Tibor Kercz

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Jean-Jacques Alcalay

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Josef Friedhuber

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Andrea Zampatti

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Barb D’Arpino

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Melissa Usrey

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Arkaprava Ghosh

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Bence Mate.

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Andrey Giljov

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Brian Valente

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

George Cathcart

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Gill Merritt

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Troy Mayne

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Douglas Croft

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Katy Laveck Foster

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Paulette Struckman

2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması

Tina Stehr

Haber

Ödüllü yarışmadan vahşi doğanın en komik anlarını gösteren kareler [Galeri]

10 Aralık 2017

Bu yıl birçok yarışma düzenlendi. Ancak hiç biri “2017 Comedy Wildlife Photography Awards” kadar eğlenceli sonuçlar vermedi. Gülmeye hazır olun, işte yarışmada finale kalan eğlenceli 20 fotoğraf.

Düzenlenen diğer yarışmalardan farklı olarak doğanın güldüren anlarına odaklanan Comedy Wildlife Photography Awards, bu yıl da oldukça yüksek katılım gördü. 86 farklı ülkeden 3,500 fotoğrafın katıldığı yarışmada zorlu bir seçim sürecinden geçilerek 20 finalist belirlendi. Konu hakkında kısa bir bilgi veren yarışma kurucu ortağı ve eş yargıç Paul Joynson-Hicks, finalistlerin sadece mizah ve içerik bakımından değerlendirildiğini söyledi. Sadece bir fotoğraf yarışması değil aynı zamanda doğaya olan bilinci artırma amacını da güten yarışma, gerçekten harika seçimler yapmış görünüyor. Bu noktada kardeşlerinin yanında duramayıp düşen baykuş, uçak izine denk gelen ördek ve ilginç bir poz veren kanguru öne çıkıyor. Motosikleti çalmış gibi görünen maymunlar ile golf sahasına pisleyen tilki de ilginç kareler arasında yer alıyor.

Seçilen 20 fotoğraf da gerçekten çok komik

2017 Comedy Wildlife Photography Awards kazananlarının 14 Aralık tarihinde açıklanacağı belirtiliyor. Bu yarışmaya ek olarak iki yeni kitap çıkartan organizasyon, doğaya farklı bir bakış açısıyla bakılmasına aracılık ediyor. Yine çok komik fotoğrafların bulunduğu 2015 Comedy Wildlife Photography Awards kazanları ise burada yer alıyor.

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2017 Comedy Wildlife Photography Awards Fotoğraf yarışması
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