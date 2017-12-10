Ödüllü yarışmadan vahşi doğanın en komik anlarını gösteren kareler [Galeri]

Bu yıl birçok yarışma düzenlendi. Ancak hiç biri “2017 Comedy Wildlife Photography Awards” kadar eğlenceli sonuçlar vermedi. Gülmeye hazır olun, işte yarışmada finale kalan eğlenceli 20 fotoğraf.



Düzenlenen diğer yarışmalardan farklı olarak doğanın güldüren anlarına odaklanan Comedy Wildlife Photography Awards, bu yıl da oldukça yüksek katılım gördü. 86 farklı ülkeden 3,500 fotoğrafın katıldığı yarışmada zorlu bir seçim sürecinden geçilerek 20 finalist belirlendi. Konu hakkında kısa bir bilgi veren yarışma kurucu ortağı ve eş yargıç Paul Joynson-Hicks, finalistlerin sadece mizah ve içerik bakımından değerlendirildiğini söyledi. Sadece bir fotoğraf yarışması değil aynı zamanda doğaya olan bilinci artırma amacını da güten yarışma, gerçekten harika seçimler yapmış görünüyor. Bu noktada kardeşlerinin yanında duramayıp düşen baykuş, uçak izine denk gelen ördek ve ilginç bir poz veren kanguru öne çıkıyor. Motosikleti çalmış gibi görünen maymunlar ile golf sahasına pisleyen tilki de ilginç kareler arasında yer alıyor.

Seçilen 20 fotoğraf da gerçekten çok komik

2017 Comedy Wildlife Photography Awards kazananlarının 14 Aralık tarihinde açıklanacağı belirtiliyor. Bu yarışmaya ek olarak iki yeni kitap çıkartan organizasyon, doğaya farklı bir bakış açısıyla bakılmasına aracılık ediyor. Yine çok komik fotoğrafların bulunduğu 2015 Comedy Wildlife Photography Awards kazanları ise burada yer alıyor.