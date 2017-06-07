Opel’den Crossland X’in yeteneklerine odaklanan reklam filmleri [Video]

Opel’in en yeni modellerinden olan Crossland X’in dikkat çeken özelliklerini anlatan ilk reklam filmleri ortaya çıktı.

Opel’in Grandland ile birlikte X rozetini taşıyan yeni üyelerinden birisi olan Crossland‘in tanıtımının üzerinden artık uzun bir süre geçti. Renault Captur ve Peugeot 2008 gibi dişli rakiplerin karşısına çıkacak olan Crossland X’i sokaklarda görmeye başlayacağımız önümüzdeki günler için geri sayım devam ederken aracın sahip olduğu yetenekler tercih edilebilirliği açısından oldukça önemli. Bunun farkında olan Opel de yavaş yavaş Crossland X’in sahip olduğu donanımları çok daha anlaşılabilir ve etkili bir şekilde kullanıcılara aktarmak için işe koyulmaya başladı.

Opel tarafından öne çıkan özelliklerini kapsayan ilk reklam filmleriyle karşımıza çıkan Crossland X için ilk adımda seçilen donanımlar ağırlıkla destek ünitelerini kapsıyor diyebiliriz. Beş ayaktan oluşan reklam filmlerinde Opel kullanıcılarına özel olarak sunduğudestek hattıyla kaza ve yol yardım gibi acil durumların yanı sıra otel ve hastane gibi yakınlardaki tesislerin bilgisi paylaşıyor. Bu özelliklerle birlikte reklam filmlerindegibi özelikler tanıtılıyor.

VİDEO #1: OnStar kişisel asistan özelliği



VİDEO #2: 180 derece kamera özelliği



VİDEO #3: Ekstra bagaj hacmi



VİDEO #4: OnStar kaza desteği



VİDEO #5: Yaya algılama ve otomatik acil frenleme özelliği

