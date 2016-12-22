Profesyonel DJ uygulaması iOS platformu için yayında [Video]

Mac platformunun popüler dj uygulamalarından djay Pro, şimdi de iPhone’lar ve iPad’ler için indirmeye sunuldu. Bu yıl Apple Tasarım Ödülü kazanan djay uygulaması djay Pro, DJ olmanız için gereken bir çok özelliği sunuyor.

Algorridim tarafından geliştirilen uygulama iPhone 7 ile birlikte gelen yeni Taptic Engine‘e destek veriyor. Bu sayede uygulama kullanıcılara hoş bir tıklama hissi sağlıyor. iTunes’taki müzik arşiniz haricinde Spotify ile uyumlu şekilde çalışan djay Pro, Apple Music‘e ise destek vermiyor. Spotify’da yer alan şarkıların mikslenebilmesi için kullanıcıların Spotify premium abonesi olması gerekiyor.

Popüler DJ arayüzlerini bünyesinde barındıran djay Pro’da dalga formları, jog tekerleri, manzara ve portre modları yer alıyor. iPhone’ları turntable’a çeviren uygulamada video özelliği de bulunuyor. Kısa süreliğine yüzde 50’li indirimle sunan djay Pro’nun 12,99 TL‘lik iPhone uygulamasını buraya tıklayarak iPad uygulamasını ise haberin devamındaki bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.

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