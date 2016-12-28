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Yi Technology Erida
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Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen drone

CES Fuarı öncesinde çoğu şirket yeni ürünlerini sergilemeye başladı. Yi Technology isimli firma da önümüzdeki hafta kapılarını açacak fuar öncesinde Erida isimli drone’ununu tanıttı. Dünyanın en hızlı Tri-Copter drone’u olarak lanse edilen Yi Erida, karbon fiberden üretilen bir gövdeyle geliyor.

Gövdesinde kullanılan malzeme sayesinde hem hafif hem de darbelere karşı dayanıklı olan drone saatte maksimum 120 kilometre hıza ulaşabiliyor. Test sırasında 40 dakika boyunca uçabildiği belirtilen drone, 120 dakikaya kadar 4K video kaydedebilen kamerayı bünyesinde barındırıyor. Tabii kamerada dokunmatik bir ekranın da yer aldığını belirtelim. Kullanıcılar kameradaki deklanşör, pozlama değeri telafisi, seviye hassasiyeti, ölçüm modu ve beyaz dengesi gibi ayarları manuel olarak kontrol edebiliyor. Drone’da buna ek olarak güvenlik için gelişmiş bir sensör ve radar sistemi kullanılıyor. Yi Erida drone’nun fiyatı ve satış tarihi henüz ortaya çıkmadı.

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