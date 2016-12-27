Samsung Galaxy A5 (2017)’nin teknik özellikleri detaylandı

Samsung’un beğenilen orta-üst segment akıllı telefon serisi Galaxy A, önümüzdeki yıl yeni modelleriyle gelmeye hazırlanıyor. Galaxy A5 (2017)’nin sızan görsel ve özellikleri, başarılı bir modelle karşı karşıya olacağımıza işaret ediyor.

Görselde de görülebileceği üzere Galaxy A5’in yeni modeli 4 ayrı renk seçeneğiyle geliyor. Bunlar mavi, siyah, altın ve roze altın. Ön kısımdan bakıldığında tasarım anlamında pek bir değişiklik göstermeyen cihazın donanımında ise geliştirmeler mevcut. 5,2 inçlik Full HD ekranla geleceği söylenen cihazın gücünü sekiz çekirdekli ve 1.8 GHz hızında çalışan Exynos 7880 işlemciden alacağı öne sürülüyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanının bulunacağı telefonun içerisinde 3.000 mAh pilin yer alacağı söyleniyor. Hem önde hem de arkada 16 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer alacağı iddia edilen telefonun kutudan Android 6.0’la çıkacağı belirtiliyor. Eğer doğruysa Android 7.0’ın çıkışının üzerinden aylar geçmesine rağmen neden Samsung’un böyle karar aldığı merak konusu. Şimdilik Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmayan görsel ve özelliklerin kesinleşmesi için bir süre daha beklememiz gerekiyor.