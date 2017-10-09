Seagate’ten yüksek kapasiteye ihtiyaç duyanlara 12 TB’lık sabit disk

Western Digital’in bir şirketi olan HGST, 14 TB’lık depolama kapasitesine sahip sabit diskini kısa bir süre önce tanıtmıştı. 14 TB’lık kapasiteye HelioSeal (dördüncü nesil) ve ikinci nesil SMR (Shingled Magnetic Recording) olarak adlandırılan teknolojiler sayesinde ulaşan diskin sıralı yazma performansını iki kat artırdığı belirtilmişti. 2.5 milyon saate varan kullanım imkanı vadeden ve 7200 rpm dönüş hızı sunan sabit diskin duyurulmasının ardından Seagate de yeni sabit diskiyle iddialı geliyor.

Özellikle 4K gibi yüksek boyutta hafızaya ihtiyaç duyan kullanıcıları hedef alan sabit disk, 12 TB’lık depolama kapasitesi sunuyor. Seagate BarraCuda Pro adı verilen diski 7200 rpm dönüş hızı sunuyor. 256 MB’lık data arabelleği sayesinde daha hızlı yükleme süresi vadeden disk, 4K video haricinde büyük boyutta RAW fotoğraf çekimi yapan kullanıcıların da beklentisini karşılayacağını söylemek mümkün. Seagate, bununla birlikte 12 TB’lık depolama kapasitesine sahip yeni IronWolf sabit disklerinin de tanıtımını gerçekleştirdi. Guardian Series’in bir parçası olan disk, birden fazla kullanıcının sabit diski kullanmasına imkan tanıyor. 5 yıl garanti süresiyle gelen Seagate’in 12 TB’lık sabit diskinin yurt dışındaki satış fiyatı ise 530 dolar.