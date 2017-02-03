Snapchat’in günlük aktif kullanıcısı sayısı belli oldu

Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği Snapchat uygulamasının arkasında yer alan Snap Inc., yılın dördüncü çeyreğine ait verileri açıkladı. Böylece Snapchat’in günlük aktif kullanıcı sayısı da belli oldu.

31 Aralık’ta son bulan dördüncü çeyrekte Snapchat günlük olarak 161 milyon aktif kullanıcı tarafından tercih edildi. Bu kullanıcıların 69 milyon kadarlık bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşıyor. Avrupa’daki günlük Snapchat kullanıcısı ise 53 milyonda kalıyor. Tabii bu rakamların içinde Rusya ve Türkiye‘nin yer almadığını belirtmekte yarar var. Aksi halde Rusya, Avrupa’daki kullanıcı sayısında ciddi bir artış yakalanmasını sağlayabilirdi.

Snapchat‘in dünya genelindeki değerlerine baktığımız zaman kullanıcı sayısında bir durgunluk dönemine girildiği ortaya çıkıyor. Yılın üçüncü ve dördüncü çeyreği yaklaşık olarak aynı rakamları işaret ediyor. Mecranın 2014’teki verilerine baktığımızda yüzde 415’e varan artışlar gözlenebiliyor. Bu durum da Snapchat’in daha fazla yeni kullanıcı çekebilmek için harekete geçmesini zorunlu kılıyor. Mecra da bu durumun farkında olmalı ki yakın zamanda tasarımında ciddi bir değişikliğe gitmeyi tercih etti. Aynı zamanda kullanıcıları yanlış yönlendiren içeriklere savaş açtı.

Snapchat’in 2014 senesinden bu yana kullanıcı sayısındaki artışı hemen aşağıda yer alan grafiklerde daha net bir şekilde görebilirsiniz.

Dünya geneli

Amerika, Avrupa ve dünyanın geri kalanında