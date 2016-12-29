Super Mario Run nihayet Android’e geliyor

Super Mario Run’ın iOS için yayınlanmasının üzerinden çok da uzun olmayan bir süre geçti ve Android kullanıcılarının sabırsız bekleyişi tüm hızıyla sürüyor. Mario hayranlarının merakla beklediği oyun nihayet Android’de ön kayıt almaya başladı.

Oyunda bölümleri en fazla altın toplayarak ve akrobatik hareketlerle yüksek puanlara ulaşarak tamamlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız skorlarla arkadaşlarımızla kıyasıya bir rekabetin içine giriyor ve diğer oyuncuların rekorlarını kırmaya çalışıyoruz. İlk 3 bölümü ücretsiz olarak sunulan oyunun tamamı iOS üzerinde 27 TL’ye satın alınabiliyor. Android’de buradan ön kayıt yapılabilen oyunun fiyatının ne olacağı ise henüz bilinmiyor. Super Mario Run’ın Android için 2017’nin ilk çeyreğinde indirmeye sunulması bekleniyor.