Swarovski imzalı akıllı saatler yolda

Akıllı saat piyasasında hareketlilik devam ediyor. Bazı firmalar yeterince başarı elde edemeyip pazarı terk ederken bazıları ise bu alanda bir potansiyel görerek kendi akıllı saatini geliştiriyor. Dünyaca ünlü takı ve aksesuar üreticisi Swarovski de kendi akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Daha önce Samsung Gear S ve Huawei Watch için teknoloji şirketleriyle ortaklığa giden ve bu saatlerin özel versiyonlarını tasarlayan Swarovski, bu işi sevmiş olacak ki kendi saatini geliştirmek istiyor. Yalnızca saatin Android Wear işletim sistemiyle geleceği ve Baselworld 2017’de tanıtılacağı bilgisini paylaşan Swarovski, saatin detaylarına inmekten kaçınıyor. Ancak işin içinde Swarovski olunca saatin tasarım odaklı olacağını ve üzerinde Swarovski taşlarına yer verileceğini öngörmek zor değil. Baselworld 2017, 23 Mart ve 27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ve saatle ilgili detaylar da bu fuar çerçevesinde görücüye çıkacak.