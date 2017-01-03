Tarihi heykelin fotoğrafı Facebook sansürüne takıldı

En çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biri olan Facebook yeniden sansür politikasıyla gündeme geliyor. Şimdi de tarihi bir heykel mecranın çıplaklık karşıtı politikasının kurbanı oldu.



Sanat tarihçisi ve yazar Elisa Barbari denizlerin tanrısı olarak adlandırılan Neptune’ün (Yunan mitolojisinde Poseidon) heykelini fotoğrafladı. Daha sonra bu kareyi Facebook’a yükleyerek takipçileriyle paylaştı. Ardından bu görselle birlikte sayfasının reklamını yapmak istediğinde beklemediği bir engelle karşılaştı. Talebinden sonra karşısına çıkan uyarıda fotoğrafın Facebook’un reklam kurallarına aykırı olduğu dile getiriliyordu. Facebook çıplaklık, cinsellik veya şiddet içeren görsellerin reklamlarda kullanılmasına müsade etmiyor. Ancak buradaki problem bahsi geçen görselin aslen bir heykele ait olmasından kaynaklanıyor. Şimdilik bu yasağa şirketin cisim tanıma mekanizmasını mı neden oldu, yoksa Facebook’un pek bilinmeyen farklı bir politikası mı var henüz bilinmiyor.

Hatırlarsanızdaha önce de benzer problemlerle gündeme gelmişti. Kasım ayında yüzünde kalıcı yara oluşan bir itfaiyecinin fotoğrafı kaldırılmış, daha sonra hatanın fark edilmesiyle yeniden yüklenmişti. Ondan önce de klasikfotoğraflarından biri kaldırılmış ve yükleyen kullanıcının hesabı askıya alınmıştı. Görünen o ki sosyal medya devi henüz geçmişteki problemlerden gerekli dersi almadı.