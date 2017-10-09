Tesla Model S, “Turkuaz taksi” projesi kapsamında İstanbul’da!

Özel bir etkinlik kapsamında tanıtılan proje hızlı adımlarla büyümeye devam edecek.

İstanbul’da yaşayanlar için son dönemler taksilerin yoğunlukla gündemde oluşuyla geçiyor. Uber ile olan “savaşın” ardından kendi içerisinde yeni bir düzenlemeye giden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, belediyeyle birlikte ortak projelere imza atarak dijial platformlara geçiş yaptı. Geçtiğimiz mayıs ayında iTaksi adıyla bir hizmete ev sahipliği yapan İstanbul’da elektrikli taksiler de yavaş yavaş varlığını hissettirmeye başladı. Bu alanda birçok ilke sahne olan 2017’de yine bir ilkle “Turkuaz Taksi” projesinin test sürüşleri başladı. İlk olarak geçtiğimiz şubat ayında gündeme gelen ve lüks sınıf olarak da adlandırılan bu taksilerin tarifelerinin de farklı olacağı belirtilmişti. Bugünse elektrikli otomobil dünyasının lideri konumunda olan Tesla’nın Model S‘i İstanbul sokaklarında mesaisine başladı.

Temmuz ayında başlangıcı yapılan elektrikli taksi filosu girişimde olduğu gibi‘da kullanımına başlanan turkuaz taksinin tanıtımı da burada gerçekleştirildi. İTEO Başkanı‘un Türkiye’de taksicilikte yeni bir dönem şeklinde nitelediği proje kapsamında‘a kadar benzer lüks taksi sayısının‘e çıkabileceği söyleniyor. Mevcut taksici esnafının içinde dileyen olursa aracını bir üst segmente çıkarma şartıyla bu işi yapabileceğini belirten Uğur, “Kimseye yeni bir araç veya bir plaka verilmeyecek. Taksi sahiplerinin kendi bütçelerine göre ve bulundukları bölge ile çalıştıkları yerlere uygun olarak tercih edebilecekleri bir sistem.” diyerek merak edilen fiyat konusuna da açıklık getirdi. Turkuaz taksilerin, diğer taksilere görehizmet vereceğinin altını çizen Uğur, “Bu şu anlama geliyor: müşterilerimiz 20 lira ödeyecekleri bir mesafe için turkuaz taksiyi tercih ettiklerinde 23 lira ödeyecekler. Dolayısıyla yeni Türkiye’de yeni taksilere ihtiyaç var. Korsan oluşumların, UBER’in ve benzerlerinin önüne geçmiş olacak. Ayrıca müşterilerinizin konforunu, güvenliğini artıracak ve hizmet kalitemizi de yükseltecek. Şu anda bir taksiyle başladık, yarın bir tane daha yollara çıkıyor.” diyerek sürecin çok daha hareketli şekilde devam edeceğini belirtti.