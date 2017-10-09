The X-Files’ın yeni sezon fragmanında arayış başlıyor [Video]

Bilim kurgu dizileri arasında akla ilk gelenlerden biri olan The X-Files‘ın dönüşünü bahar aylarında müjdelemiştik. Merakla beklenen 11. sezonun tanıtımı New York Comic Con kapsamında ortaya çıktı. Yaklaşık iki dakikalık tanıtım koşturmaca ve gizemle dolu bir sezon müjdeliyor.

Paylaşılan bu uzun tanıtıma bakılırsa The X-Files’ın yeni bölümleri Mulder ve Scully‘nin oğlu William etrafında şekilleniyor gibi görünüyor. Dizinin dokuzuncu sezonunda Scully’nin oğlunu tehlikeden korumak istediğini ve onu evlatlık vermeyi tercih ettiğini görmüştük. Onuncu sezonda ise William‘ın hakkında pek çok detay seyircilere sunulmuştu. Bu ipuçları da onun hikayesinin giderek daha önemli bir hal alacağına işaret ediyordu. Bunun yanında tahmin edebileceğimiz üzere Mulder ve Scully’nin evlatlarından vazgeçmesi hiç kolay olmamıştı. Bu durum onların üstünde büyük bir etki yaratmıştı. Hikaye içinde yer alan tüm bu farklı noktalar on birinci sezonda bir araya gelecek gibi görünüyor.

Heyecan uyandıran yeni sezonun 10 bölümden oluşması bekleniyor. Tahmin edebileceğiniz üzere başrolleri David Duchovny ve Gillian Anderson paylaşıyor. Onlara Mitch Pileggi, Annabeth Gish, William B. Davis, Robbie Amell ve Lauren Ambrose eşlik ediyor.

The X-Files’ın on birinci sezon bölümleri 2018 yılında ekrana gelecek. Paylaşılan ilk fragmanı hemen aşağıda, tanıtımdan alınan görüntüleri ise haberimizin girişinde bulabilirsiniz.

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