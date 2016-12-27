Türk geliştiriciden bağımlılık yapan mobil oyun: Cube Jumping [Video]

Türk yapımcılar mobil platformlarda başarılı oyunlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ali Özer tarafından geliştirilen ve henüz yeni yayınlanan Cube Jumping isimli bu oyun da basit, eğlenceli ve bağımlılık yapıcı oynanışıyla kısa sürede büyük beğeni toplamış durumda.



Adından da anlaşılacağı üzere zıplayan bir küpü kontrol ettiğimiz oyunda yere düşmeden platformlar arasında atlayarak en uzak noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Tek elle oynanabilen oyunda ulaşılan skorları arkadaşlarımızla paylaşabiliyor ve kıyasıya bir rekabet içerisine giriyoruz. Gelişimini sürdüren oyun, Google Play’de gelen yorumlara göre şekilleniyor ve yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Tamamen ücretsiz olan oyunda herhangi bir oyun içi satın alımın bulunmadığını da sözlerimize ekleyelim.

VİDEO

