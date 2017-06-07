Türkiye fiyatı açıklanan 2017 Renault Koleos’un öne çıkan özellikleri [Video]

Renault crossover/SUV sınıfının en tepesinde yer alan Koleos’un merakla beklenen Türkiye fiyatı ve donanım seçenekleri belli oldu.

Renault’nun uzun bir aradan sonra tekrar hayata geçirdiği Koleos yeni ve bir o kadar dinamik yüzüyle nihayet ülkemizde satışa çıkıyor. Kadjar ve yenilenen Captur’un ardından D segmenti SUV modelini de kullanıcılarla buluşturan Renault böylelikle aileyi de tamamlamış oluyor. Ülkemizde 4×2 ve 4×4 altyapı seçenekleriyle satışa sunulacak olan Koleos sınıfının gerekliliklerini karşılayacak donanımlarla birlikte geliyor.

Donanım

Türkiye’de Touch ve Icon olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak olan Koleos ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip koltukları, sınıfının en iyisi olan 289 milimetrelik arka diz mesafesi, eller serbest bagaj kapağı ve arka koltuklara kadar uzanan panoramik açılır tavanıyla oldukça ferah ve konforlu bir kullanıcı deneyimi vadediyor. R-LINK 2 multimedya sistemiyle gelen araçta, eller serbest telefon ve navigasyon gibi fonksiyonları boyutları 7 ve 8,7 inç olarak değişen dokunmatik ekrandan kontrol etmek mümkün. Sürücüye yardımcı elektronik destek sistemleri açısından da ihtiyaçları karşılayan Koleos’ta; slektronik denge kontrolü sistemi, fren destek sistemi, elektronik fren kuvveti dağılımı ve yokuş kalkış desteği standart olarak sunuluyor. Koleos’ta donanım seviyelerine göre sunulan özelliklerse şu şekilde;

Otomatik klima, otomatik yanan farlar ve yağmur sensörü, eller serbest kart sistemi, elektrikli park freni, geri görüş kamerası, elektrikli katlanır yan aynalar, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, deri direksiyon simidi, 7 inç dokunmatik ekranlı R Link 2.0, C formlu LED gündüz farları, karartılmış camlar, tavan barı, 17 inç alüminyum alaşımı jantlar.

Icon: 8,7 inç dokunmatik ekranlı R Link 2.0, Pure Vision Full LED ön farlar, eller serbest bagaj sistemi, deri koltuklar, havalandırmalı, ısıtmalı ve elektrikli ön koltuklar, iç ambiyans aydınlatma, 18 inç alüminyum jantlar, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi, Otomatik uzun&kısa farlar.

Motor – Fiyat

Ülkemizde sadece dizel motor varyasyonlarıyla satışa sunulacak olan Koleos’ta bu motorların hacimleri 1.6 ve 2.0 litre olarak değişiklik gösteriyor. 4×2‘lik versiyonla birlikte sunulan 1.6 litrelik dizel motor 130 beygir güç ve 420 Nm tork üretirken, dört tekerlekten çekiş altyapısıyla satılan 2.0 litrelik motor 175 beygir güç ve 380 Nm tork üretiyor. Türkiye’de 8 Haziran 2017’den itibaren satışına başlanacak olan yeni Koleos’un başlangıç fiyatıysa 162.500 TL olarak açıklandı.

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