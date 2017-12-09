Türkiye’ye gelen Lotus’tan, gerçekleşmesi gündemde olan SUV ile ilgili önemli açıklamalar [Özel Haber]

İstanbul/Kadıköy’de açılan showroom ile resmi olarak Türkiye’ye giriş yapan Lotus’un önemli isimleriyle yaptığımız görüşmelerde önemli detayların ipuçları verildi.

Lamborghini’nin merakla beklenen modeli Urus ile birlikte kendisine yepyeni bir dal daha açan SUV sınıfındaki durum, girdikleri bir mekanda birbirlerini görüp “Aaa sen de mi buradaydın!” diyen arkadaşların diyaloğu gibi. Rolls-Royce, Bentyler, Lamborghini ve Ferrari gibi, bir zamanlar bu sınıfa gireceğini halay bile edemediğimiz üreticiler pastadan pay kapmak için sürece dahil oldu. Geçtiğimiz mayıs ayında Volvo’nun sahibi Geely tarafından satın alınan Lotus da bahsetmekte olduğumuz bu furyanın son üyelerinden olmaya hazırlanıyor. Geely’nin yayılımcı politikasıyla farklı pazarlara giriş hamleleri gerçekleştiren markanın son durağıysa Türkiye oldu. İstanbul/Kadıköy’de açılan butik bir showroom ile meraklılarıyla buluşan Lotus, Royal Motors altında Türkiye’de satışlarını gerçekleştirecek. Gerçekleştirilen özel etkinlik kapsamında bizim de dahil olduğumuz tanıtım gününde markanın Türkiye pazarından beklentileri ve patent görselleri sızan SUV modeli hakkında önemli bilgiler elde ettik.

Özgün DNA Türkiye yollarında

Nereden Nereye serimizde efsane modeli Esprit‘i yakın markaja aldığımız Lotus, meraklılarının da bildiği üzere kendine özgün felsefesi olan özel bir otomobil üreticisi. 1952 yılında iki üniversite arkadaşı olan Colin Chapman ve Colin Dare tarafından kurulan markanın otomobillerinde kullandığı ana düşüncenin temelleri “hafif olursan her zaman daha hızlı olursun” üzerineydi. Lotus modellerinin tarihine baktığımızda da Mark 3‘ten itibaren bu felsefesinin başarılı şekilde uygulandığını görebiliriz.

Marka halihazırda ürün gamında sunduğu Elise ve Exige modelleriyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Yaklaşık 75 bin euro‘dan başlayan fiyatlarla karakteristik bir sürüş arayanların radarına girmeye çalışacak olan Lotus, tamamen el işçiliğiyle efsanevi Hethel fabrikasında yılda 2.000 civarı otomobil üretiyor. Markanın Türkiye’ye getirdiği modeller tepe noktasında 345 beygirlik Exige 350 yer alıyor. Organizasyonda gerçekleştirilen konuşmaların ardından Lotus’un Orta Doğu sorumlusu Jonathon Stretton ile sohbet etme şansımız oldu.

Lotus’un SUV modelinde Volvo paylaşımı olabilir

Gerçekleştirdikleri bu adımları için ilettiğimiz şans dileklerinin ardından giriş yaptığımız sohbetimizde yönelttiğimiz ilk soru Türkiye ile alakalı oldu.” Distribütörün talebi doğrultusunda mı Türkiye pazarına giriş kararı aldınız?” sorusunu yönelttiğimizde bunu kesin bir dille geri çeviren Stretton; “Buraya gelişimiz tamamen bizim kararımızdı. Lotus’u Türkiye’ye getirmek ve meraklılarıyla buluşmak için marka içerisinde bir karar alında ve sonuç olarak şu anda buradayız. Farklı bir müşteri potansiyelimiz var. Lotus’u bilenlerin dışında bilmeyenlerin de deneyimleyebileceği ve fikir sahibi olabileceği bir planlama üzerindeyiz.” şeklinde konuştu.

Kendisine yönelttiğimiz ikinci soruysa herkesin “Olacak mı olmayacak mı?” diye merak ettiği ve gerçekleşme ihtimalinde ortaya nasıl bir araç çıkacağını düşündüğü SUV üzerineydi. Konuyla ilgili soruyu ilk yönelttiğimizde “yorum yok” niteliğinde ufak bir tebessüm alsak da, herkes gibi işin içerisindekilerin de hissettiği heyecan, kelimelerin gizli kalmasının önüne geçti. Stretton’un yaptığı açıklamalar doğrultusunda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Lotus kesinlikle bir SUV hazırlığı içerisinde ve bunun ciddi bir planlaması yapılıyor. Konu hakkında kendisine yönelttiğimiz “Volvo’nun tecrübelerinden yararlanılacak mı?” sorusuysa umut vadedici cevapları karşımıza çıkarttı. İlk adımda bu seçeneğinde gündemde olduğunu belirten Stetton; “Aslında sizin bana soruları yönelttiğiniz şu anda İngiltere’de önemli bir toplantı gerçekleştiriyor. Bu toplantının içeriğinde SUV modeliyle ilgili her türlü seçenek değerlendiriliyor. Volvo ile olabilecek olan paylaşım da gerçekleşmesi muhtemel seçenekler arasında. Lakin ne olursa olsun ortaya çıkacak modelin Lotus’un temel felsefesi olan hafifliği yansıtacağının garantisini verebilirim.” diyerek önümüzdeki günlerde resmi duyurunun ve detayların açıklanabileceğinin sinyallerini verdi.

İpucu olarak değerlendirebileceğimiz bu açıklamaların ardından Lotus’un SUV modelinde altyapı olarak mı yoksa donanımsal olarak mı Volvo izlerini göreceğimiz buradaki ince çizgiyi oluşturuyor. Lamborghini Urus’un bir SUV modelinin de viraj kabiliyeti olabiliri kanıtladığı şu günlerde, konunun en hakim üreticilerinden olan Lotus’un ortaya çok daha iddialı bir ürün çıkarmaması için de hiçbir neden yok. Bekleyip göreceğiz.

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