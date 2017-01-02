Tuvalet kağıdından yapılan gerçek kaykay [Video]

YouTube’da hidrolik pres makinelerinin videolarına alıştık. Bu videolarda hidrolik pres makinelerine koyulan nesnelerin kolayca parçalara ayrıldığını görüyoruz. Yayınlanan bu yeni videoda ise pres makinesi bu kez bir eşyanın parçalanmasına değil, yapılmasına yardımcı oluyor.



Söz konusu videoda üst üste dizilen tuvalet kağıtları pres makinesine alınıyor. Farklı açılardan birkaç kez pres uygulamanan kağıtlar birbirine çok sıkı bir şekilde kenetleniyor. Daha sonrasında hazırlanan bu levhanın alt kısmına tekerlekler yerleştiriliyor ve kaykay kullanıma hazır hazır hale geliyor. Tuvalet kağıdından hazırlanan kaykay o kadar sağlam bir hale geliyor ki, yetişkin bir birey bu kaykayı rahatlıkla kullanabiliyor. Hayal gücü yüksek insanların bir tuvalet kağıdıyla bile ne kadar ilginç şeyler yapabileceğini gösteren videoya haberin görselinden ulaşabilirsiniz.