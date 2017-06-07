WhatsApp son güncellemeyle yeni yeteneklere kavuşuyor

WhatsApp sunduğu güncellemelerle platformunu genişletmeyi sürdürüyor. WhatsApp’ın yayınladığı 2.17.30 sürümü yeni yeteneklerle geliyor. Yayınlanan güncellemeyle birlikte bunndan böyle medyalara renkli filtreler eklemek mümkün.

Kullanıcılar yeni bir fotoğraf çekip veya var olan fotoğraf, video veya GIF’lerden seçip ekranı parmaklarıyla yukarı kaydırdıklarında filtre uygulayabiliyor. Güncelleme aynı zamanda kullanıcıların aynı kişiden arka arkaya birkaç fotoğraf aldıklarında bu fotoğrafları bir albüm olarak gruplamaya olanak tanıyor. Yeni bir cevaplama kısayolunun da yer aldığı güncellemede kullanıcılar herhangi bir mesajı parmaklarını sağa doğru kaydırarak hızlıca yanıtlayabiliyor. Instagram’ın popüler özelliklerinden Hikayeler özelliğini geçtiğimiz şubat ayında kullanıma sunan WhatsApp gönderilen mesajı iptal etme özelliğini de bir süredir test ediyor. WhatsApp’ta yayınlanacak güncellemeyle kullanıcıların yanlış kişilere gönderdikleri mesajları iptal edebileceği ortaya çıkmıştı. Kullanıcıların gönderdikleri mesajları silmelerine imkan sağlayacak bu özellik için kullanıcıların ilk etapta gönderdikleri mesajlara tıklaması ve ardından menü sekmesi üzerinden iptal et (revoke) tuşuna seçmeleri gerektiği ifade edilmişti. Henüz test aşamasında olduğu ifade edilen bu özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.