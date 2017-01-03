Yürüme zorluğu çeken yaşlılara özel dış iskelet geliştirildi

Giyilebilir teknoloji denildiğinde akla ilk olarak aksesuarlar gelse de işin bir de gerçekten “giyilebilir” kısmı var. Yürüme zorluğu çeken yaşlılar için geliştirilen dış iskelet de bunlardan biri.



Bağımsız hareket edebilme özgürlüğü hayatın temellerini oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre 65 yaş ve üstü insanların üçte biri kısa mesafeleri dahi zorlukla katediyor. Ancak teknoloji ile bunun üstesinden gelmek mümkün. Superflex isimli şirket bu problemi çözebilmek için 10 milyon dolarlık yatırıma sahip. Sundukları çözüm ise kesinlikle tekerlekli bir araç içermiyor. Superflex’in geliştirdiği dış iskelet 2018’in ortalarında satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Sundukları çözüm kullanıcılara her gün giyebilecekleri özel bir “” vadediyor. Yaklaşık 1,8 kg ağırlığında ve oldukça esnek olan ikinci deri yaşlı insanların ayakta durmasına, oturmasına hatta yürümesine dahi yardımcı oluyor. DARPA tarafından desteklenen bir araştırma sonucunda ortaya çıkan bu proje vücudunuzdaki kasları çalıştırmanızda destek oluyor.

Superflex 2017 içinde projesini tamamlamayı planlıyor. Bu sırada tabii ki bir iş modeli de çıkarmaları bekleniyor. Fiyat konusunda çok net bir bilgi yok. Ancak söz konusu kullanım alanında üretilecek olan dış iskeletin “ulaşılabilir” fiyatlarda olması gerekiyor.