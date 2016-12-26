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2016 yılının en iyi fotoğrafları belli oldu

26 Aralık 2016

2016‘nın son bulmasına kısa bir zaman kala senenin “en”leri belli olmaya devam ediyor. Son olarak TIME yılın iyi haber fotoğraflarını belirledi.

Aralık ayına girdiğimizden beri geride bırakmaya hazırlandığımız yılın en iyi ve kötülerinden sık sık bahsediyoruz. Önce yılın en iyi fotoğrafı olduğu iddia edilen karenin sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Ardından 2016‘nın drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları belli oldu. Son olarak prestijli bir haber dergisi olan TIME yılın en iyi fotoğraflarını seçti.

Bahsi geçen liste toplamda 100 fotoğraftan oluşuyor. Yıl içinde öne çıkan anlar arasında 16 Temmuz’da Taksim Meydanı‘nda çekilen bir fotoğraf da yer alıyor. Türkiye‘de çekilen kare ile birlikte paylaşılan ilgi çekici fotoğrafların bir kısmını haberimizin girişindeki galeride bulabilirsiniz. 100 fotoğrafın tamamını görmek için buraya tıklamanız gerekiyor.

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