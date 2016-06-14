2017 model Renault Clio görücüye çıktı

Renault dördüncü nesil Clio‘yu 2017 model yılı için güncelledi. Hafif kozmetik değişiklik geçiren B segmentinin iddialı üyesi, daha zengin motor ve daha kaliteli donanım seçenekleriyle geliyor.

Tamamen LED aydınlatmalarla donatılan Clio, C şeklindeki gündüz farları ve LED stoplarıyla çok daha ışıl ışıl bir görüntü sergiliyor. Hafifçe elden geçirilen ön panjur, ön tampon altı, daha belirgin hale getirilen yan etekleri, yeni gövde rengi ve jant seçenekleri Clio’nun dikkat çeken dış tasarım detaylarından.

Kabinde de ufak ancak etkili yenilikler söz konusu. Kaliteli plastik malzemeyle güçlendirilen kabin kırmızı süslemeler dikkat çekerken, Nappa kaplı direksiyon simidi ve vites kolu ile deri koltuklar opsiyonel olarak sunuluyor. Üst seviye Bose ses sistemi ise standart. Kullanıcılar Media Nav Evolution, Renault R-Link Evolution ve yeni R&Go multimedya sistemleri arasında tercih yapabiliyor. Sürücü dostu özellikler arasında standart gelen geri park sensörü, biraz daha üst donanım paketlerinde ön park sensörü, geri görüş kamerası ve en üst donanım seçeneğinde park yardım sistemi bulunuyor.

Kaputun altında da yine bolca seçenek mevcut. Renault müşterilere farklı yakıt, güç ve şanzıman seçenekleriyle kombine etmek üzere 11 seçenek sunuyor. 1,2 litre benzinli ünite 90 ve 120 beygir güç; dizel ünite ise 90 ve 110 beygir güç üretebiliyor. Beygir gücüne göre değişmekle birlikte bu üniteler 6 ileri manuel ve otomatik şanzımanla destekleniyor.

Türkiye’de 2017 model Renault Clio için açıklanan başlangıç satış fiyatı ise 49.350 TL.