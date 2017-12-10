AFP’nin seçimiyle 2017’nin en etkili ve güçlü fotoğrafları [Galeri] 

Fransa kökenli dünyanın en eski ve Associated Press ile Reuters’tan sonra üçüncü büyük haber ajansı Agence France-Press, her yıl olduğu gibi 2017’de de yıla damgasını vuran fotoğrafları yayınladı. İşte AFP’ye göre geride bırakmaya hazırlandığımız yılın görsel özeti.



2017 geriye dönüp baktığımız zaman çok da güzel bir yıl olmadığın görüyoruz. Bu yüzden AFP tarafından seçilen fotoğraflar da çok fazla olumlu bir içeriğe sahip değil. Ancak yeni yıla eski hatalardan ders almadan girmemek gerekiyor. Bu yüzden yılın genelde utanç veren özetini sunan fotoğraflar arasında dünyayı sarsan bir sürü olay bulunuyor. Orta doğuda yaşanan savaşlardan Amerika’nın başına geçerek herkesi şoke eden Trump’a, taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen Harvey Weinstein’a kadar birçok olay AFP‘nin seçkisinde kendisine yer buluyor. Fotoğraflar arasında Londra’da 79 kişinin öldüğü bina yangını, doğal afetler, toplumsal ayaklanmalar ve mülteci konuları da bulunuyor.

AFP yılın acı veren yanlarını gözler önüne sererek iyi yanları adeta unutturuyor

Şu an haberleri açıp baktığımız zaman 2018’de de çok güzel bir yıl geçirmeyeceğiz gibi görünüyor. Özellikle orta doğu bölgesinde çıkartılmaya çalışılan çatışmalar kimsenin barışı istemediğini gösteriyor. Ayrıca doğal hayata da oldukça zarar vermeye devam ediyoruz. Kürüsel ısınma ile halen istenilen düzeyde baş edilemiyor. Tüm bunlar birleştiği zaman Agence France-Press 2018 seçkisi de gözümde birçok olumsuzluk ile canlanıyor.