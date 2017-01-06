App Store yeni yıla rekorla girdi

App Store sürekli olarak gelişen içeriğiyle rekorları alt üst etmeye devam ediyor. Henüz 2017’ye yeni giriş yaptığımız bugünlerde bir rekora daha imza atmayı başardı.

Apple yaptığı açıklamayla yılbaşı gününün App Store tarihindeki en fazla satın alımın yapıldığı gün olarak tarihe geçtiğini belirtti. Sadece bir gün içinde kullanıcıların 240 milyon dolarlık uygulama ve oyun satın aldığı ifade edildi. Bunun yanında 2016’da uygulama geliştiricilere toplam 20 milyar dolar ödendiğini açıklayan Apple, rakamın 2015’e göre yüzde 40’lık bir artış yaşadığına dikkat çekti. Böylece App Store’un açıldığı tarih olan 2008’den beri uygulama geliştiricilere toplamda 60 milyar dolar ödeme yapılmış oldu.

Çin’de App Store’un yıldan yıla yüzde 90’lık büyüme gösterdiği belirtilirken, App Store’un üyelik sisteminde 2,7 milyar dolar kazanıldığı ve bu paranın geçen yıla göre yüzde 74 arttığı dile getirildi.