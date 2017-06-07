Apple’dan Apple Pencil’e özel aksesuarlar

Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda hem yeni yazılımlarını hem de yeni cihazlarını görücüye çıkardı. San Jose şehrindeki McEnery Convention Center’da gerçekleşecek etkinlikte tanıtılmayan ürünler de oldu. Apple’ın sessiz sedasız tanıttığı ürünler arasında Apple Pencil için tasarladığı Apple Pencil kılıfı dikkat çekti.

Başta Amerika olmak üzere Türkiye’de de satışa sunulan kılıf, Apple Pencil’ı kullanmadığınız zamanda koruyor. Apple Pencil gibi sade bir tasarıma sahip olan kılıfın dayanıklı deri malzemesinden üretildiği belirtiliyor. Diğer Apple aksesuarlarıyla uyumlu renk seçenekleriyle gelen Apple Pencil kılıfı, klasik kahve, vizon grisi, gece mavisi ve siyah renk seçenekleriyl her zevke hitap ediyor. Amerika’da 29 dolardan piyasaya sürülen Apple Pencil kılıfı Türkiye’de 129 TL‘ye satın alınabiliyor. Apple Store Online mağaza üzerinden satışa sunulan kılıfın sevkiyat süresinin 3-4 hafta olduğunu belirtelim. Apple bununla birlikte Apple Pencil ve 10,5 inçlik iPad’lerini güvenli bir şekilde yanlarında taşımak isteyen kullanıcılar için deri zarf kılıfı da kullanıcıların beğenisine sundu. 599 TL’den satışa sunulan deri zarf kılıfını buraya tıklayarak sipariş verebilirsiniz.