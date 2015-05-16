Bağımlılık yaratan browser oyunu: Agar.io

Nereden, ne zaman ve ne şekilde geldiği belli olmayan acayip bir browser oyunuyla karşı karşıyayız. Ancak hemen baştan uyaralım; vaktiniz kıymetliyse kesinlikle bulaşmayın. Hatta çok boş vaktiniz varsa bile bulaşmayan. Her ne kadar bu mümkün olmasa da…



Zehiri verdikten sonra kısaca oyundan bahsedelim. Oyunun amacı da oynanışı da son derece basit. Ufak bir nokta şeklinde başladığımız oyunda, fare yardımıyla hareket ederek etraftaki noktaları yiyip büyümeye çalışıyoruz. Asıl heyecan biraz büyümeye başladıktan sonra başlıyor. Bu noktadan sonra bizden daha büyük rakiplerimizin radarına giriyoruz ve bir yandan onlardan kaçarken diğer yandan bizden daha küçük oyuncuların peşine düşüyoruz. Ancak bu o kadar kolay değil. Zira kütlemiz arttıkça hızımız da azalıyor ve daha farklı tehlikeler bizi bekliyoruz. Etraftaki yeşil hücrelere çarpıp bölünme riski ve görece küçük oyuncuları yeme uğruna bölünüp küçülme riski ortaya çıkıyor.

Oyunda Amerika, Asya, Avrupa, Çin gibi farklı haritalar mevcut. En büyük şenlik, Türk oyuncuların da yoğunlukta olduğu Avrupa haritasında dönüyor. Bu arada aldığımız nick’lere göre skin’imiz, yani şeklimiz de değişebiliyor. Örneğin ismi Turkey yapınca Türkiye bayrağına, 9gag yapınca 9gag amblemine bürünüyoruz. Oyunda uygulanabilecek birçok farklı taktik var. Ancak bunu oynarken keşfetmek daha doğru olur. Tıklamanızı hiç tavsiye etmesek de şimdiden efsaneler arasına giren Agar.io’yu buradan oynamaya başlayabilirsiniz.