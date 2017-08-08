Bir efsanenin, üzerinde benzinli motorla gelen minyatür versiyonuyla tanışın: Thunderbird Mini Jeep

İnternet üzerinden satışa sunulan minyatür versiyon, detaylarıyla gerçek boyutlusunu bir an olsun aratmayacağının garantisini veriyor.

Beşikten mezara kadar hayatımızın her döneminde içimizde olan otomobiller, biz büyüdükçe bizlerle birlikte büyür. Küçük bir çocukken evin içerisindeki halılarımızın desenleri üzerinden yaptığımız rotalarda bizim yürüttüğümüz bu oyuncaklar, biz büyükçe rolü devralarak bizleri taşır hale gelir. Bu süreç içerisinde büyüyor olmamız favori otomobilimizin oyuncağına veya minyatür versiyonuna olan ilgimizin kaybettiğimiz anlamına geliyor elbette. Bunun keyifli örneklerinden birisi de şu anda somut bir şekilde karşımızda duruyor. SUV sınıfının çıkış noktalarından birisi olarak kabul edilen Willys Jeep‘in bu minyatür versiyonu üzerinde barındırdığı gerçek motorla, bir tutkuyu ölçekli olarak farklı bir boyuta taşıyor.