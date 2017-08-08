Bir efsanenin, üzerinde benzinli motorla gelen minyatür versiyonuyla tanışın: Thunderbird Mini Jeep
İnternet üzerinden satışa sunulan minyatür versiyon, detaylarıyla gerçek boyutlusunu bir an olsun aratmayacağının garantisini veriyor.
Beşikten mezara kadar hayatımızın her döneminde içimizde olan otomobiller, biz büyüdükçe bizlerle birlikte büyür. Küçük bir çocukken evin içerisindeki halılarımızın desenleri üzerinden yaptığımız rotalarda bizim yürüttüğümüz bu oyuncaklar, biz büyükçe rolü devralarak bizleri taşır hale gelir. Bu süreç içerisinde büyüyor olmamız favori otomobilimizin oyuncağına veya minyatür versiyonuna olan ilgimizin kaybettiğimiz anlamına geliyor elbette. Bunun keyifli örneklerinden birisi de şu anda somut bir şekilde karşımızda duruyor. SUV sınıfının çıkış noktalarından birisi olarak kabul edilen Willys Jeep‘in bu minyatür versiyonu üzerinde barındırdığı gerçek motorla, bir tutkuyu ölçekli olarak farklı bir boyuta taşıyor.
Ice Bear tarafından bir araya getirilerek satışa hazır hale formuna kavuşan bu örnek, orijinal versiyonun yüzde 60 oradında küçültülmüş hali. Üzerinde 125cc‘lik benzinli bir motor barındıran araçta üç ileri değerli şanzıman, disk fren, fonksiyonel ışıklandırma ve arazi lastiği gibi parçalar tüm bu gerçekçiliğin elde edilmesinde görev yapıyor. İki farklı renk seçeneğiyse internet üzerinden satışa sunulan Thunderbird Mini Jeep’e sahip olmak isteyenlerinse 2.499 dolarlık yurt dışı fiyatını gözden çıkarması gerekiyor. Aracın satış ilanına buradan ulaşarak detayları inceleyebilirsiniz.