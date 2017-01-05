BMW’nin CES 2017’de ortaya çıkardığı geleceğin otomobil ve tasarım teknolojileri [Video]

CES 2017‘nin en hareketli markalarından biri de BMW oldu. Geleceğin kokpit tasarımının yanı sıra beklenenin ötesinde projeler sergileyen BMW, önümüzdeki yıllarda yepyeni bir ürün gamıyla kullanıcıların karşısında olacak.

BMW’nin ilk detayları geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan fütüristik konsept kokpiti HoloActive Touch, CES 2017 kapsamında görücüye çıktı. Markanın Cloud mimarisi üzerine geliştirildiği açıklanan tasarımda dahili kameralar sayesinde kullanıcılar sanal kontrol yüzeyinden diledikleri işlemi gerçekleştirebiliyor. BMW’nin iDrive sisteminin gelecekteki devrimi olarak nitelendirilen HoloActive Touch’ın entegre edildiği “BMW i Inside Future” geleceğin otomobil ve kokpit konsepti de markanın organizasyon kapsamında karşımıza çıkardığı ürünlerden. 2020 yılı itibarıyla BMW’nin planları içinde yer alan kokpit tasarımının gözler önüne serildiği konseptte “Otomobil içinde nasıl daha aktif bir kullanım alanı oluşturulur?” sorusu üzerine ciddi zaman harcanmış.



BMW, otonom sürüş teknolojisinin geldiği son noktayı da organizasyon kapsamında gözler önüne serdi. 2017 5 Serisi sedan üzerinde gerçekleştirilen testin ardından sistemle ilgili açıklamalarda bulunan BMW yetkilileri, Kişisel Yardımcı Pilot (Personal Co-Pilot) otonom teknolojisinin şu anda gaz, fren ve direksiyona doğrudan etki ederek kendi kendini yönetebildiğini ifade etti. Sistemin bu özelliklere ek olarak otomatik park edebilme yeteneğine de sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Halihazırda sunulan araçlarda bulunmayan sensör ve yazılımların yer aldığı bu sistemin 2020 yılında tam performansla kullanılabileceği ifade ediliyor.



BMW’nin CES 2017’de kullanıcılarla buluşturduğu son yeniliğiyse bağlanılabilirlik üzerine oldu. Alman devinin BMW Connected ve Open Mobility Cloud (Bulut hizmeti) adını verdiği yazılımsal yenilikler kullanıcıların günlük güzergahlarını hafızasında tutarak özellikle navigasyon kullanımına yepyeni bir boyut getirmeye hazırlanıyor. Microsoft’un geliştirdiği asistan Cortana ile de entegrasyon çalışması içinde olan BMW, tüm bu ekosisteme sesli komutların da dahil olmasıyla yepyeni bir kullanıcı deneyiminin oluşacağını ifade ediyor. Bulut hizmetiyle birlikte çalışan Connected Window tasarımıyla da beklenmedik bir hamleyle karşımıza çıkan BMW, günlük hayatta kullanıcıların ihtiyaç duyacağı takvim ve organizasyon bilgilerine, cevapsız çağrı ve mailler gibi tüm içeriklere akıllı pencere üzerinden erişilebileceğini açıkladı.

VİDEO: BMW i Inside Future

VİDEO: BMW Connected Window