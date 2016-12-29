Bosch’un CES 2017’de tanıtacağı birbirinden özel teknolojiler

Önümüzdeki ay düzenlenecek olan CES 2017 kapsamında kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan Bosch, projeleriyle çok dikkat çekiyor.

Otomobilden elektroniğe, motor teknolojilerinden akıllı ev sistemlerine dünyanın en büyük tedarikçilerinden bir tanesi olan Bosch, 5-8 Ocak tarihleri arasında Amerika’nın Las Vegas kentinde gerçekleştirilecek olan CES 2017’ye yine dikkat çeken projelerde gelmeye hazırlanıyor. Akıllı ev, akıllı şehir, ağa bağlı mobilite, Endüstriyel çözümler ve sensör teknolojisindeki yeniliklerin yanı sıra geleceğin otomobili başlığında konsept bir otomobille karşımıza çıkacak. Gelin hep birlikte Alman devinin CES 2017 kapsamında kullanıcılarla buluşturacağı yeni teknolojilerine yakından bakalım.

Vivatar

GPS ve sohbet işlevi bulunan Bosch’un yeni Vivatar uygulaması; gece geç saatte evlerine giderken veya engebeli bir arazide outdoor sporu yapan kullanıcıların dışarıda tek başlarına kendilerini güvende hissetmediğinde aileleri ve arkadaşlarıyla iletişim içerisine geçmesine yardımcı oluyor. Uygulama dahilinde kullanıcılar Bosch’un acil servis hizmetine tek tuşla erişebilecek.

Akıllı park sistemi

Mercedes’in Generation EQ konseptiyle karşımıza çıkardığı projeyle benzerlik gösteren uygulamada Bosch, topluluk tabanlı park etme özelliğiyle park yeri arayışını üstleniyor. Ortak bir veritabanı üzerinden bilgilerin paylaşıldığı sistemde araçlar sokaktan geçerken, ultrason sensörleri boş park yerlerini tespit edip park mesafesindeki boşlukları ölçüyor. Bosch’un geliştirdiği algoritmalar paylaşılan verileri değerlendiriyor ve park yeri durumuna ilişkin gerçek zamanlı harita bilgileriyle tahminlerde bulunuyor ve sürücüler doğrudan boş park yerine yönlendirilebiliyor. Bosch ve Mercedes-Benz iş birliğiyle Almanya’nın Stuttgart şehrinde şu anda aktif olarak test edilen sistemin 2017 yılında Amerika’da da pilot olarak test edilmesi planlanıyor.

Geleceğin otomobil konsepti

“Gelecekte otomobil sürüşü nasıl olacak?” sorusu üzerinden geliştirildiği ifade edilen konseptin özellikle bağlanılabilirlik yönüne vurgu yapılıyor. Otonom sistemlerinin gelişmesi ve gelecekte yaygınlaşmasıyla otomobillerin artık üçüncü bir yaşam alanına dönüşeceğini belirten Bosch, otomobil içerisinde geçen sürenin e-posta yazmak, müzik veya video izlemek gibi özelliklerle değerlendirilebileceğini belirtiyor. Bosch’un yeni konsept otomobilde erişilebilirdik dışında tanıtacağı yenilikler şu şekilde;

Yüz tanıma ve akıllı kişiselleştirme: Otomobile entegre edilen sürücü monitör kamerası, sürücünün otomobile girdiği andan itibaren yüzünü algılıyor ve sürücünün kişisel tercihlerine göre direksiyonu, aynaları, iç sıcaklığı ve radyo istasyonunu ayarlayabiliyor.

neoSense ile dokunsal geribildirim: 2016 yılında CES İnovasyon Ödülü’nü kazanma başarısı gösteren dokunsal geribildirime sahip dokunmatik ekran projesinde, ekran üzerinde yer alan butonlar gerçek buton hissi verirken sürücülerin gözlerini yoldan ayırmadan sürüşe devam etmesini sağlıyor.

OLED ekran: Yüksek çözünürlüğe sahip ekranla birlikte yeni bir kullanıcı deneyimi sunuluyorken bu özellik ilk kez bir otomobilde yer alacak.

Dijital dış aynalar: Ayna kamera sistemi, her iki dış aynanın yerini alan bir kamera tabanlı uygulama. Otomobilin iç kısmına yerleştirilen sensörler elde ettiği verileri görüntü şeklinde sistem dahilinde yer alan özel ekranda gösteriyor. Sistemin yüksek kontrast seviyesiyle özellikle gece sürüşünde büyük kolaylık sağlayacağı ifade ediliyor.

Otomobil ve tamirhane arasındaki iletişim: Bosch’un uygulama dahilinde sunduğu hizmete dahil olan servislerle entegre çalışan sistem sayesinde kullanıcıların çok daha kolay bir şekilde servis hizmetini planlamasına ve zaman kazanmasına yardımcı olacak.

Akıllı ev ve güvenlik sistemi

Bosch akıllı ev sistemi, tek bir uygulama aracılığıyla evdeki ağa bağlı cihazları kontrol etmeyi mümkün kılıyor. Sistem dahilinde yer alan duman ve hareket detektörlerine ek olarak Bosch’un senaryo yöneticisi kullanıcıların elektronik cihazlarını ve ışıkları kontrol ediyor. Ekosistem dahilinde 360 derece iç mekan kamerası ve Eyes dış mekan kamerası sunuluyor.

Bosch, bu ve bunun gibi birçok yeniliğini önümüzdeki ay kullanıcıların karşısına çıkararak gelecek planlarını en güncel haliyle gözler önüne serecek.