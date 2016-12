Cehennem Melekleri 4 geliyor

Cehennem Melekleri ismiyle tanıdığımız The Expendables‘ın dördüncü macera için beyaz perdeye döneceği belli oldu.

Geniş oyuncu kadrosuyla ilgi uyandırmayı başaran The Expendables serisi hayatımıza 2010‘da girmişti. Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme gibi efsane isimleri bir araya getirmişti. Aksiyon dolu bu yapım izleyiciler tarafından beğenilince devam filmleri de gelmişti. Son filmin 2014‘te vizyona girmesi ardından uzun bir sessizlik dönemi yaşandı. Serinin sonlanacağına dair dedikodular yoğunluk kazanmaya başladı.

The Hollywood Reporter‘ın haberine göre seri The Expendables 4 ile son bulacak. Şimdilik dördüncü ve son hikayeye dair belli olan çok az detay var. Filmin bütçesinin 100 milyon dolar olacağı ve çekimlere en kısa zamanda başlanacağı söyleniyor. Finalde hangi oyuncuların geri döneceği ise henüz bilinmiyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse ekibin son macerasını 2018‘de izleyebileceğiz.