Darth Vader vs Aliens mücadelesini kim kazanır?

Şimdiye kadar hiç Alien ile Darth Vader karşı karşıya gelse nasıl olurdu diye düşünmüş müydünüz? Guillem H. Pongiluppi herkesin ilgisini çeken bu mücadeleye dair görüşlerini çizimleriyle yansıtmayı seçti.

Star Wars dünyasının karizmatik kötüsü Darth Vader son olarak serinin yeni filmi Rogue One‘da izleyici karşısına çıktı. Alien serisi ise önümüzdeki sene vizyona girecek olan Alien: Covenant ile geçmişe dönecek. Bu her iki dünya da oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Durum böyle olunca tıpkı süper kahramanlarda olduğu gibi “Bu iki kötü karşı karşıya gelse mücadeleyi kim kazanır?” sorusu gündeme geliyor.

İspanyol sanatçı Guillem H. Pongiluppi bu önemli soruyu kendince yanıtlıyor. Çizimlerinde Alien‘ların karşısında Darth Vader ve Stormtrooper‘ları görüyoruz. Her ne kadar bu çalışmalarda kazanan taraf belli olmasa da, büyük birçoğunluk Darth Vader’in başarılı olacağına inanıyor. Peki sizce Darth Vader vs Alien mücadelesini kim kazanır?