DJI Inspire 1 ile çekilmiş nefes kesen sürreal çalışma: MirrorWorld [Video]

Drone’lar şüphesiz yeni bir bakış açısıyla, farklı ve orijinal içerikler çıkarmamıza yardımcı oluyor. Usta ellerde şekillenince ise ortaya nefes kesen videolar çıkıyor.

Time-lapse konusunda iddialı isimlerden olan Rufus Blackwell, çekimlerini Güney Kore’de gerçekleştirdiği MirrorWorld ile sizi bambaşka bir dünyaya davet ediyor. DJI Inspire 1 ile yaptığı etkileyici çekimleri görsel efektlerle birleştiren Blackwell, yansıma tekniğiyle büyüleyici bir görsellik elde etmeyi başarmış. Blackwell, eğitimini Londra’nın önde gelen görsel efekt okullarından biri olan Rushes Post Production’da tamamlamış. MirrorWorld videosu ise Blackwell’in eğitimi ve tecrübesinin ortaya çıkardığı bir ürün. Hem gece hem de gündüz çekimleri yapan Blackwell, zaman zaman time-lapse görüntülerle videoyu daha dinamik hale getiriyor. Güney Kore’yi daha önce hiç görülmemiş şekilde işleyen Blackwell, şehri aynalayarak videoya yeni bir boyut katıyor.

Blackwell’in drone çalışmaları bununla sınırlı değil. Vietnam, Güney Asya gibi yerlerde de çekilmiş benzersiz videoları mevcut. Ancak şüphesiz en dikkat çekici olan Güney Kore’yi büyülü bir yer haline getiren MirrorWorld videosu oluyor. Rufus Blackwell’in tüm çalışmalarına buradan ulaşabilir, MirrorWorld videosunu haberin devamından izleyebilirsiniz.

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