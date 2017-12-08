Dünyaca ünlü yıldızlar Huawei Mate 10 serisi için bir arada [Video]

Bildiğiniz gibi Huawei, Mate 10 Pro ve Mate 10 lite modellerini satışa sundu. Huawei, sahip olduğu özelliklerle teknoloji tutkunlarının ilgisini çeken Mate 10 serisinin ilk televizyon kampanyasını başlattı.



Huawei Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite için yayınlanan reklamda olimpiyat şampiyonu yüzücü Katinka Hosszu, dünyaca ünlü futbolcu Robert Lewandowski, profesyonel Leica Fotoğrafçısı Manfred Baumann, uluslararası süper model Catrinel Menghia, pop şarkıcısı Massimo Savic ve TV sunucusu Doukissa Nomikou gibi yıldızlar yer alıyor. Mate 10 Pro ile beraber “akıllı değil zeki telefon” dönemini başlatan Huawei, gelişmiş özellikleri kullanıcılara sunuyor.

Kirin 970 işlemcisiyle çok daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir mobil deneyim vadeden Mate 10 Pro’da 6 inçlik FullView ekran bulunuyor. Huawei Mate 10 16:9 ekran oranıyla gelirken, Mate 10 Pro 18:9 OLED panele sahip. HDR10 özelliği sayesinde canlı ve keskin renkler sunabilen cihazlar, multimedya deneyimini de artırıyor. Her iki model de Leica çift arka kamerayla gelirken, Mate 10 Pro aynı zamanda IP67 derecesinde suya ve toza da dayanıklı.

Huawei Mate 10 Pro amiral gemisi telefonlara yeni bir soluk getiriyor

Pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için güç dağıtımını akıllıca ayarlayabilen pil yönetim sistemine sahip Mate 10 Pro, 4.000 mAh güce sahip pille geliyor. Süper hızlı şarj teknolojisine sahip telefon 30 dakikada yüzde 58 şarja ulaşabiliyor. Kutudan Android 8.0 ile çıkan telefonda tamamen yenilenmiş EMUI 8.0 arayüzü yer alıyor. Türkiye satış fiyatı kısa bir süre önce açıklanan telefonun tüm detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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