Dünyanın en ünlü sporcularının hayatına kasteden teknolojik aletler [Video]

Hayatımıza büyük kolaylık sağlayan teknolojinin bir o kadar tehlikeli olabileceği hiç aklınıza gelmiş miydi?



Teknolojinin gelişmesi doğru amaçlar için kullanıldığında gerçekten hayat kurtarıcı ürünlerin hayatımıza girmesine vesile oluyor. Ulaşım, sağlık, iletişim ve bunun gibi insan hayatına doğrudan etki eden alanlarda yapılan çalışmalar teknolojinin de yardımıyla hayatımıza inanılmaz oranda bir değer katıyor. Madalyonun diğer yüzündeyse etrafımızda sürekli bu hızlı gelişimden duyulan endişe ve huzursuzluk var. “Kontrolsüz güç güç değildir.” sözünden yola çıkan ebevenyler özellikle çocukların teknolojinin bu kadar hızlı yayılmasından dolayı duyulan rahatsızlık var.

Bu haberimizde sizlerle paylaşacağımız zararın şekliyse “biraz” farklı türde. Özellikle son yıllarda kullanım alanları iyice genişleyen ve televizyon sektörüne yavaş yavaş hakim olan dronelar, kabul edelim ki eşsiz görüntülerin çok daha rahat elde edilmesinde başrol üstleniyor. Eskiden helikopterler ile yapılan özellikle kuş bakışı görüntüler dronelarla birlikte hem daha kolay hem de daha az maliyetle sağlanıyor. Peki bu kadar işe yarar bir ekipman olan drone kameralar bize doğrudan nasıl zarar verebilir? Bu sorunun cevabını sizlerle paylaşmış olduğumuz kısa videolarda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Videolar arasında belki de içinizi en çok acıtacak olan olaya maruz kalan Usait Bolt ise drone veya kamera ile olmasa da teknoloji mağdurları arasına girmekten kaçamıyor.

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Bonus Video: İntikam

