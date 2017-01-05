Hyundai’den sürücünün “ruh halinden anlayan” kokpit

Araç içerisinde sunulan teknolojiler konusunda da yoluna emin adımlarla ilerleyen Hyundai, CES 2017’de kullanıcı odaklı geleceğin kokpitini sergiledi.



Motor teknolojilerinin yanı sıra kullanıcı odaklı konsept tasarımlar üzerinde de geliştirmeler yürüttüğünü geçtiğimiz süreçte belirten Hyundai, ilk örnekleri CES 2017‘de karşımıza çıkardı. Geleceğin otomobillerinde yer alacak olan konsept kokpit tasarımıyla karşımıza çıkan Hyundai, geliştirilen yazılımlarla birlikte araç içerisinin tamamen kullanıcının ruh hali ve sağlık durumuna göre yapılandırılacağını ifade ediyor.



Hyundai’nin Sağlık ve Hareketlilik Kokpiti olarak adlandırdığı konsept tasarımda kullanıcının ruh halini ve sürüş karakterini tespit eden sensörler yer alıyor. Sensörlerle elde edilen verileri analiz eden sistem araç içerisini en sağlıklı sürüşün sağlanılması için uygun hale getiriyor. Örneği geliştirilen yazılım, sürücünün davranışlarında konsantrasyon veya dikkat eksikliği algılarsa koltukları otomatik olarak daha dik konuma getiriyor. Bu özellikle birlikte sunulan bir diğer ilgi çekici donanımsa ambiyans kokusu özelliği. Yine sensörlerle kullanıcının hareketlerini analiz edilmesiyle sürüşte herhangi bir stresli ve olumsuz bir durum algıladığında lavanta veya okaliptüs aromalı rahatlatıcı koku salınımı yapıyor. Hyundai, konsept olarak karşımıza çıkardığı sistemi ne zaman sunacağıyla alakalı bir bilgi paylaşmazken konsept etkinlik kapsamında ilgi gören tasarımlar arasındaki yerini aldı bile.