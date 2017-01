iPhone’un Plus modelleri ayrıcalıklı olmaya devam edecek mi?

4,7 inçlik iPhone ve 5,5 inçlik plus model arasındaki fark korunmaya devam ediyor. Önce kamerada küçük bir fark, ekran çözünürlüğü ve pil değeri açısından cihazları birbirinden ayıran Apple, iPhone 7 Plus’ta çift kamera kullanıp iPhone 7’de tek kameraya yer vermesiyle farkı iyice derinleştirmeye başladı. Görünüşe bakılırsa Apple’ın bu farkı kapatmak gibi bir niyeti bulunmuyor.

Cowen & Co adlı şirketin aktardığı satış verilerine göre iPhone 7 Plus satışları, toplam satışın yüzde 40’ını oluşturuyor. Pahalı olan modelin böyle iddialı bir rakama ulaşması elbette Apple’ın kasasını dolduruyor ve şirketin bu politikayı sürdürmesinin önünü açıyor. İddialara göre kullanıcılar daha fazla özellik için daha yüksek paralar ödemeyi sürdürdükçe Apple da Plus ayrımını yapmaya devam etme niyetinde. Fiyatlar arttıkça cihazlar arasındaki fark iyice artacak mı, işte bu merak konusu.

Apple’ın izlediği bu politika elbette şirket için en mantıklı seçenek olarak görünüyor. Ancak kullanıcı tarafında baktığımızda belirli bir kullanıcı kitlesini zor durumda bıraktığını söylemek gerekiyor. Zira küçük ekranlı model almak isteyenler özelliklerin farklı olmasından ötürü plus’a yönelmek zorunda kalıyor. Bu da büyük ekranlı cihaz kullanmak istemeyen ancak teknik özellikleri de yüksek olan bir iPhone kullanmak isteyenler için büyük bir sorun teşkil ediyor. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus arasında ne gibi farklılıkların olacağını bekleyip göreceğiz.

Apple’ın satış ve pazarlama politikaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz?