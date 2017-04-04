İtalyan polisine güç takviyesi: Lamborghini Huracan LP 610-4

Geçtiğimiz dönemde de Lamborghini ve Alfa Romeo ile güçlenen İtalya polisi Huracan ile birlikte ekibe yeni bir soluk getiriyor.

Dubai başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde polis güçlerine hiper otomobillerin verildiğine şahit oluyoruz. Bu alanda şanslı olan polis kuvvetleri arasında şüphesiz İtalyan polisi de yer alıyor. 2015 yılında Gallardo ve 2016 yılında 530 beygirlik Alfa Romeo Giulia QV‘yi bünyesine katan İtalyan polisi, filosunun ikinci Lamborghini’sine Huracan ile kavuşuyor. Lamborghini tarafından Gallardo’da olduğu hiçbir ücret talep etmeden polis departmanına bağışlanan Huracan LP 610-4, Bolonya bölgesinde yer alan kuvvetlerin özel görevlerinde kullanılacak.



5.2 litre hacimli ve on silindirli bir motora sahip olan polis Huracan toplamda 602 beygir güç ve 560 Nm tork değerleri ve eşsiz tasarımıyla hizmet veriyor. Dört tekerlekten çekiş altyapısına sahip olan model yedi ileri şanzımanıyla 0’dan 100’e 3,2 saniyede erişebilirken saatte maksimum 323 kilometre maksimum hıza çıkabiliyor. Huracan’da standart donanımların yanı sıra; video ve ses kayıt, bağışlanan organların veya ilk yardım malzemelerinin en uygun yetiştirebilmesi adına soğutma özelliği olan ön bagaj, yangın söndürücü ve silahlık gibi görevlerde ihtiyaç duyulacak ekipmanlar için ekstra özellikler yer alıyor. Otoyol polis departmanın geleneksel mavi-beyaz çizgilerine bürünen Huracan, suçluları caydıracak en büyük etmenlerden olacak.