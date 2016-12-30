Jack Dorsey, Twitter’a “tweet düzeltme” özelliğini getirmek istiyor

En fazla tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter yakında sıkça gündeme gelen bir özelliğe kavuşabilir. Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey uzun zamandır talep edilen “tweet düzeltme” yeniliği hakkında konuştu.

Jack Dorsey geçtiğimiz gün Twitter üzerinden mecranın kullanıcılarıyla iletişim kurdu. Onların Twitter’a dair isteklerini duymak istediğini dile getirdi. En çok üzerinde durulan konu tabii ki tweet düzeltme özelliği oldu. Howard Lindzon isimli bir kullanıcının “Merhaba Jack. Mesela onaylı kullanıcılar tweetlerini düzenleyebilse…” tweeti arkasından beklenen cevap geldi. Dorsey “Tweet düzenlemenin bir formuna kesinlikle ihtiyaç var ancak sadece onaylı kullanıcılar için değil, herkes için.” sözlerini sarf etti. Ardından yapılan yazım hataları nedeniyle bunun oldukça fazla talep edilen bir özellik olduğunu ancak düzenleme geçmişi eklenmeden uygulamaya koyulamayacağını dile getirdi.

Bu kadar çok istenen tweet düzeltme özelliği beraberinde problemleri de getiriyor. Sorunların temelinde düzeltme seçeneğinin ne kadar süreyle aktif olacağı yatıyor. Talep edenlerin asıl arzusu yazım hatalarını düzeltmek olsa da, retweetlenmiş içeriklerin değiştirilemez olması büyük önem taşıyor. Aksi halde bu yöntem kötü amaçlarla veya reklam için kullanılabilir.

Şimdilik tweet düzeltmenin ne zaman kullanılabilir hale geleceği bilinmiyor ancak Jack Dorsey‘in sözleri umut vadediyor.