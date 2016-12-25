Mario’nun sinsi düşmanının çalışan LEGO replikası [Video]

Super Mario Run ile birlikte Mario heyecanı yeniden baş göstermişken, “Kendin Yap” projeleri de alevlendi. Mario’nun sinsi düşmanlarından biri olan Piranha Plant‘in LEGO replikasını yapabilirsiniz. Hem de çalışır şekilde!



LEGO üzerine etkileyici çalışmalarıyla tanınan JK Brickworks şimdi de elini Super Mario’ya attı. Piranha Plant’in mini bir replikasını yapan JK Brickworks, video oyundan fırlamış gibi görünen bir çalışmaya imza atmış. Tıpkı oyundaki gibi sinsice gizlendiği borudan yükselerek ağzını açıp kapatan bitkinin hareketi için piston sisteminden yararlanan JK Brickworks sistemin nasıl çalıştığını da hazırladığı video ile açıklamış. JK Brickworks’ün çalışmasıyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilir, videoyu haberin devamında izleyebilirsiniz.

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