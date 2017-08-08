Nefes kesen görüntüler eşliğinde Jaguar F-Type SVR’ın “ses sanatı” [Video]

Jaguar’ın performans sanatı, karakteristik egzoz resitaliyle sesin sanatına dönüşüyor.

Jaguar’ın performans ve yarışçı kimliğinin günümüzdeki son temsilcisi olan F-Type, SVR rozetine kavuştuğunda marka içerisindeki limitlerine ulaşıyor. Üzerinde süperşarj destekli 5.0 litrelik sekiz silindirli makineyle gelen bu canavar 575 beygirlik gücüyle 0’dan 100’e hızlanmasını sadece 3,5 saniyede tamamlayabiliyor. Saatte maksimum 322 kilometrelik sürat değeri bulunan F-Type SVR’ın arka planındaysa çok daha keyif veren detaylar mevcut. Tasarım faktörünün de içerisinde bulunduğu bu detaylar arasında araca en büyük karakter katan parçalardan birisi de şüphesiz egzoz sistemi.



Genellikle Lamborghini ve Ferrari gibi üreticilerde gördüğümüz egzoz mühendisliğinin izlerine sahip olan Jaguar F-Type SVR, kendisini göstermeden önce kulaklarda yarattığı yankıyla karakterini belli etmeyi başaran bir otomobil. Titanyum egzoz sistemine sahip olan SVR imzalı bu canavarın akıllarda yer edinen sesiyle ilgili ilk özel proje geçtiğimiz haziran ayında Jaguar tarafından gerçekleştirilmişti. “Ses sanatı” adıyla sunulan özel videoda Jaguar’ın ürettiği en hızlı yol otomobilin sesini özel bir ambiyansla dinleme ayrıcalığını yaşadık. Aradan geçen zamanın ardından gelen yeni videodaysa bu projenin arka planında neler yaşandığını yavaşlatılmış görüntü teknolojisiyle çok daha keyifli bir biçimde görebiliyoruz.

VİDEO #1



VİDEO #2: Kamera arkası

