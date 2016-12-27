Opel, GT’nin hazırlıklarına başladı

Ortaya çıktığı ilk günden beri tüm ilgileri üzerine çeken projelerden birisi olan Opel GT’nin geleceğiyle ilgili açıklamalar başkan Karl-Thomas Neumann’dan geldi.

Opel’in, Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında konsept olarak karşımıza çıkardığı GT projesi aradan geçen zamanın ardından yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Tanıtımın üzerinde uzun zaman geçmesinin ardından kullanıcıların kafasında “Opel GT’yi, hiç hayata geçmeyen konsept modeller listesinde mi göreceğiz?” sorusu son zamanlarda iyice ayyuka çıkmışken modelle ilgili meraklılarını sevindirecek haber Vauxhall-Opel başkanı Karl-Thomas Neumann‘dan geldi.



Örtülerinden kurtulduğu ilk günden beri tasarımıyla akıllarda yer edinen modelleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Neumann; “Opel GT, bizim ve kullanıcıların çok sevdiği bir otomobil. Modeli gerçekten üretmek istiyoruz. Bu konuda en önemli olan öncelikle en doğru yolun hangisi olduğunun belirlenmesi. Bu bağlamda ilerleyebileceğimiz farklı yollar üzerinde çalışıyoruz.” diyerek modelle ilgili ciddi adımlar atmayı düşündüklerini belirtti. Model için geliştirilecek platform konusunda henüz net bir karara varamadıklarını belirten Neumann, arka tekerlekten itiş altyapısı üzerinde yoğunlaşmak istediklerinin altını çizdi. General Motors ile de sürekli görüşme halinde olduklarını belirten Neumann, olumlu olumsuz her durumu göz önünde bulunduracaklarını belirtti. 1 litre hacimli ve 3 silindirli turbo motoru orta kısımda yer alan GT’nin 145 beygirlik güç ve 205 Nm’lik bir tork değerlerine ve maksimum 215 km/s hıza ulaşabileceği açıklanmıştı. Opel GT’nin önümüzdeki iki yıl içerisinde üretime hazır olarak tanıtılması bekleniyor.