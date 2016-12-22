Ryan Gosling ve Harrison Ford’lu Blade Runner 2049’dan ilk kareler

Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanıyla izleyici karşısına çıkan Blade Runner 2049‘dan yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Ridley Scott‘ın bu sefer yapımcılık görevi üstlendiği film oyuncu kadrosuyla büyük ilgi uyandırdı. Uzun bir aranın ardından devam edecek olan hikayede Harrison Ford geri dönüyor ancak ana kahramanımıza bu sefer Ryan Gosling hayat veriyor. Onlara Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James ve Jared Leto gibi isimler eşlik ediyor.

Paylaşılan resmi özete göre bu seferki Blade Runner, LAPD Memuru K olacak. Yeni kahramanımız uzun zamandır gizlenen ve ortaya çıktığında toplumu kaosa sürükleyebilecek bir sırrı keşfediyor. Öğrendiği bu sır onu 30 yıldır kayıp olan Rick Deckard‘ı aramaya yönlendiriyor.

Yönetmenliğini bu sefer Denis Villeneuve‘nin üstleneceği Blade Runner 2049’un 6 Ekim 2017‘de vizyona girmesi bekleniyor. Filmden paylaşılan ilk fotoğrafları haberimizin girişindeki galeride görebilirsiniz.