Samsung Galaxy S8 mini sürprizi

Eski zamanlarda amiral gemisi akıllı telefon modellerinin bir de mini versiyonu karşımıza çıkıyordu. Gövde boyutu olarak ana modelden daha küçük olan bu cihazlar, uygun fiyata amiral gemisi deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılara hitap ediyordu. Son zamanlarda pek fazla rastlayamadığımız mini telefonlar, Samsung Galaxy S8 ile geri dönecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S8’in duyurusunun üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmiş durumda. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ olarak isimlendirilen iki amiral gemisi model gerek teknik özellikleri gerekse tasarımları açısından oldukça etkileyici görünüyor. Fakat iki telefonun da devasa yapıda olması cihaza yapılan az sayıda eleştiriden biri haline gelmiş durumda. Bazı kişiler kullandıkları telefonun ellerine sığabiliyor olmasına büyük önem veriyor. Samsung Galaxy S8 5,8 inç ve Samsung Galaxy S8+ ise 6,2 inç ekranıyla tek elde kullanımı oldukça zorlaştırıyor. Samsung kullanıcılarının bu çağrısını duymuş olacak ki cihazın mini sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İddialara göre Samsung Galaxy S8 mini olarak isimlendirilecek olan telefon, 5,3 inçlik bir ekrana sahip olacak. Tasarım olarak ana sürümlerle aynı görünecek olan telefonun performanstan da ödün vermeyeceği söyleniyor. Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve 4 GB RAM ile gelecek telefonda gövde boyutundan dolayı daha düşük kapasiteli bir pilin kullanılması bekleniyor. Telefonun önümüzdeki ayda veya birkaç ay içerisinde satışa sunulacağı ileri sürülüyor.