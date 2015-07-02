Samsung’dan yeni kablosuz kulaklık: LEVEL U

Samsung LEVEL serisinin en yeni ürünü olan kablosuz Bluetooth kulaklığı LEVEL U‘yu duyurdu. Modern tasarımı performansla birleştiren kulaklık, sadece sporda değil günlük kullanımda da hayatınızda yer edinmeye hazırlanıyor.



Ergonomik bir tasarıma sahip olan LEVEL U, sadece 33 gram ağırlığıyla oldukça hafif. Esnek ve ayarlanabilir boyun bandı şeklinde olan kulaklıklar, uzun kullanımlarda kullanıcının boynunu ağrıtmayacak şekilde tasarlanmış. Kulaklıkla müzik kontrolü ve ses ayarları yapmak mümkün oluyor. LEVEL U’nun kulaklık kısmında yer alan mıknatıslar, kulaklığı bir kolye gibi boynunuzda taşımaya olanak tanıyor. Böylelikle kulaklık takılı değilken düşürme riski de ortadan kalkıyor.

LEVEL U iki dahili mikrofonla geliyor. Mikrofonlardan biri etraftaki gürültüyü algılarken diğeri kullanıcıların sesini alıyor ve kulaklık gürültüyü filtreleyerek konuşma sırasında karşı tarafın daha net sesler duymasını sağlıyor. LEVEL U aynı zamanda optimum müzik deneyimi sunuyor. Gürültü ve eko engelleme teknolojisi ve 12 mm’lik dinamik sürücüleri sayesinde çok daha zengin baslar ve çok daha dengeli bir ses deneyimi sunuyor. Bluetooth 4.1 bağlantısını destekleyen kulaklık, yüksek kalitede müzik dinlemeyi mümkün kılıyor.

LEVEL U müzik deneyiminin yanı sıra Samsung LEVEL uygulaması sayesinde kullanıcıları çeşitli bildirimler geldiğinde uyarabiliyor. Cevapsız aramalar, alarmlar, etkinlikler ve kalan pil gücü gibi bildirimler kulaklıkla kullanıcılara iletiliyor. 10 saate varan müzik deneyimi sunan LEVEL U, 11 saat konuşma, 500 saat de bekleme süresine sahip. Lacivert, beyaz, altın ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelen Samsung LEVEL U yurt dışında 79,99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.