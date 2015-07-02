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Samsung’dan yeni kablosuz kulaklık: LEVEL U

02 Temmuz 2015

Samsung LEVEL serisinin en yeni ürünü olan kablosuz Bluetooth kulaklığı LEVEL U‘yu duyurdu. Modern tasarımı performansla birleştiren kulaklık, sadece sporda değil günlük kullanımda da hayatınızda yer edinmeye hazırlanıyor.

Ergonomik bir tasarıma sahip olan LEVEL U, sadece 33 gram ağırlığıyla oldukça hafif. Esnek ve ayarlanabilir boyun bandı şeklinde olan kulaklıklar, uzun kullanımlarda kullanıcının boynunu ağrıtmayacak şekilde tasarlanmış. Kulaklıkla müzik kontrolü ve ses ayarları yapmak mümkün oluyor. LEVEL U’nun kulaklık kısmında yer alan mıknatıslar, kulaklığı bir kolye gibi boynunuzda taşımaya olanak tanıyor. Böylelikle kulaklık takılı değilken düşürme riski de ortadan kalkıyor.

LEVEL U iki dahili mikrofonla geliyor. Mikrofonlardan biri etraftaki gürültüyü algılarken diğeri kullanıcıların sesini alıyor ve kulaklık gürültüyü filtreleyerek konuşma sırasında karşı tarafın daha net sesler duymasını sağlıyor. LEVEL U aynı zamanda optimum müzik deneyimi sunuyor. Gürültü ve eko engelleme teknolojisi ve 12 mm’lik dinamik sürücüleri sayesinde çok daha zengin baslar ve çok daha dengeli bir ses deneyimi sunuyor. Bluetooth 4.1 bağlantısını destekleyen kulaklık, yüksek kalitede müzik dinlemeyi mümkün kılıyor.

LEVEL U müzik deneyiminin yanı sıra Samsung LEVEL uygulaması sayesinde kullanıcıları çeşitli bildirimler geldiğinde uyarabiliyor. Cevapsız aramalar, alarmlar, etkinlikler ve kalan pil gücü gibi bildirimler kulaklıkla kullanıcılara iletiliyor. 10 saate varan müzik deneyimi sunan LEVEL U, 11 saat konuşma, 500 saat de bekleme süresine sahip. Lacivert, beyaz, altın ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelen Samsung LEVEL U yurt dışında 79,99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

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YORUMLAR

  • Şık duruyo amam fiyatı biraz pahalı

  • özcan KARACA

    Boş yorum yapmayın fiyatından korkmayın çünkü az bile istiyolar çok kaliteli bi elektronik alet böylesini gerçekten görmemiştim aldım çok memnunum 1.30 saatte şarjı doluyo ve 1 hafta boyunca kullanabiliyorum oto ses sistemcisi olarak müzik vazgeçilmezim çok kaliteli sesler veriyor çamur atmanın alemi yok

  • Hocam ben bunu iPhone’da kullanıyorum. Kalan şarjı nereden görebileceğimiz hakkında bilgin var mı?

cin
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