Super Mario Run’ın çok az satıldığı iddiasına Apple’dan yanıt

Geçen günlerde Super Mario Run’ın çok az bir satış rakamına ulaştığı ve oyunu indiren milyonlarca kişiden yalnızca yüzde 3’ünün tam sürümü satın aldığı belirtilmişti. Analiz firması NewZoo’nun yaptığı bu açıklamaya çok geçmeden Apple’dan yanıt geldi. Teknoloji devinin yaptığı açıklamaya bakılırsa Super Mario Run için işler zannedildiğinden daha iyi gidiyor.

90 milyondan fazla indirilme sayısına ulaşan oyunun yalnızca yüzde 3’lük bir satışa ulaşması herkesi şaşırtmış ve Super Mario Run’ın hayal kırıklığı yarattığını düşündürmüştü. Bu bilgiye göre 90 milyonda yalnızca 3 milyon kişi 10 dolar ödeyerek oyuna sahip olmuştu. Konu ile ilgili açıklama yapan Apple, yapılan analizin yanlış olduğunu ve satışların yüzde 3’ün çok üzerinde olduğunu ifade etti. Fakat net bir rakam vermediği için ne kadar daha fazla olduğu konusu açıklığa kavuşmadı.