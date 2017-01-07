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Telefondan kontrol edilebilen akıllı ekmek kızartma makinesi

Nesneleri internetinde artık her şeyin yapıldığını düşündüğümüz bir anda bir kez daha şaşırıyoruz. Tüm nesnelerin birbiriyle iletişim kurduğu daha rahat, havalı ve biraz da ürkütücü bir gelecek bizleri bekliyor. İnternete bağlı olarak çalışan bu ekmek kızartma makinesi, kahvaltı hazırlıklarını çok daha kolay bir hale getiriyor.

Griffin‘in geliştirdiği Connected Toaster isimli bu cihaz, akıllı telefonda yer alan uygulamayla bağlantılı olarak çalışıyor. Uygulama üzerinden ekmeğin ne kadar ısıtılacağı gibi ayarlar yapılabiliyor ve yapılan ayarlar hazır olarak kaydedilebiliyor. Böylece ailedeki bireylerin her birinin sevdiği kızarmış ekmeği yapabilmek için ilgili profile dokunmak yeterli oluyor. Ayrıca bu ekmek kızartma makinesi, şirketin bir diğer ürünü olan akıllı ayna ile de bağlantılı çalışabiliyor. Ekmek hazır olduğunda akıllı telefona bildirim gönderiliyor. 100 dolar fiyat etiketine sahip cihazın çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

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