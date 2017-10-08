Türk sanatçıdan “sınırları ortadan kaldıran” deneysel proje [Video]

3D modeller üzerinde animasyon ve manipülasyon tekniklerine yoğunlaşan yerli oluşum oddviz‘in Ortaköy Musevi Yetimhanesi için hazırladığı video çalışması, etkileyici görsellerle mest ediyor.

Erdal İnci, Çağrı Taşkın ve Serkan Kaptan‘ın oluşturduğu oddviz, üç boyutlu kayıtlar için fotogrametri kullanan bir topluluk. İnteraktif 3D modeller ve videolarla paylaştıkları bu fotogrametrik verilerin ortaya çıkardığı sonuçlar ise etkileyiciliğin de ötesinde. Ekipten Erdal İnci’nin son işlerinden biri olan El Orfelinato ise Musevi yetimhanesine yepyeni bir bakış açısıyla yaklaşıyor.



El Orfelinato, oddviz’in hala devam etmekte olan “Contextures” serisinin ikinci videosu. 4K çözünürlüğündeki video ve 125 x 122 cm boyutlarındaki fotoğraflar 30 Eylül’de İstanbul Fotoğraf Festivali’nde de sergilenmiş. El Orfelinato ile yabancı basının da dikkatini çeken oddviz, yetimhanenin yapıları içinde adeta hareket etmenizi sağlıyor. Birbiri üstüne “eriyen” duvarlar içinde devasa yapıyı geziyor ve sayısız odayı aynı anda görme şansı elde ediyorsunuz. Ekibin El Orfelinato öncesi seri için çektiği ilk video ise Hotel ismini taşıyor. Aynı şekilde eriyip yok olan katlar arasında devasa oteli tek nefeste geziyor, yapı içinde hareket edebiliyorsunuz.

Gurur Gelan’ın hazırladığı arka plan müziğiyle El Orfelinato’yu haberin devamında izleyebilirsiniz. oddviz’e ilişkin daha detaylı bilgiye ve ekibin diğer işlerine ise buradan ulaşabilirsiniz.

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