Türkiye’de de görülen ay tutulmasından hayran bırakan fotoğraflar

2017 yılının en önemli doğa olaylarından biri kabul edilen ay tutulması dün gece kendine hayran bıraktı. Bu gökyüzü olayı Orta Doğu’dan Avrupa’ya, Pasifik’ten Asya’ya pek çok farklı ülkede görüntülendi. Ay tutulmasından geriye hayran bırakan başarılı fotoğraflar kaldı.

Aslına bakarsanız 7 Ağustos gecesi şahit olduğumuz parçalı bir ay tutulmasıydı. Ay tutulması, Ay’ın kendi yörüngesinde ilerlerken dünyanın gölgesine girmesiyle gerçekleşiyor. Bizler de bu gökyüzü olayını Ay tutulması olarak adlandırıyoruz. Kimi zamanlarda dünyanın gölgesi Ay’ın sadece bir kısmına düşüyor. Bu durumda parçalı Ay tutulması gerçekleşmiş oluyor. Dün şahit olduğumuz gökyüzü olayı da ikinci kategoriye giriyor.

2017’nin görülmesi gereken gökyüzü olaylarından olan Ay Tutulması dün gece gerçekleşti. Türkiye saati ile 20:23 sularında başlayan bu gökyüzü olayı 22:18’ye kadar devam etti. Türkiye’nin her yerinden gözlenebilen bu olay dünyanın farklı noktalarında da ilgi odağı oldu. Almanya’dan Irak’a, Pakistan’dan Fransa’ya birçok farklı ülkenin şahit olduğu bu olay birçok farklı fotoğrafçı tarafından ölümsüzleştirildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan kareler bizlere gökyüzü olaylarının ne kadar nefes kesici olduğunu bir kez daha anımsatıyor.

7 Ağustos’ta gerçekleşen parçalı Ay tutulmasından geriye kalan ve kendine hayran bırakan fotoğrafları haberimizin girişindeki galeride görebilirsiniz.