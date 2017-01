Türkiye’ye gel{e}meyenler

Teknoloji meraklısıysanız hangi ülkede yaşıyor olduğunuz büyük önem arz ediyor. Amerika, ingiltere veya sayılı birkaç avrupa ülkesinde değilseniz her istediğiniz ürüne sahip olamayabiliyorsunuz. Fakat teknoloji bizden uzaklarda bir yerde ilerlemeye, gelişmeye devam ediyor. Özellikle kıckstarter gibi internet tabanlı yatırım servislerinin yayılmasıyla birlikte çok çekici ürünler birbiri ardına satışa sunulmaya başlandı. Herkesin sahip olmak isteyeceği ürünleri sizin için derledik.

Xbox One



Konsol dünyasının üç devinden biri olan Microsoft yeni oyun konsolu Xbox One ile yarışta önemli bir mesafe katetti. Xbox ailesinin üçüncü üyesi olan One güçlü bir donanım, yazılım ve servisler paketi olarak geliyor. İlk 18 günde 2 milyon, 2013 sonunda ise 3 milyon satış sayısını aşan Xbox One, en büyük rakibi PlayStation karşısında büyük bir başarı elde etti. Özel AMD çipseti dahilinde sekiz çekirdekli bir işlemci, 8 GB RAM ve 500 GB kapasiteli bir sabit disk ile çalışan konsol tasarım anlamında da büyük yenilikler içeriyor. Yenilenen kontrol kumandasının ergonomisi oyunculardan alınan geri dönüşler doğrultusunda artırılmış. Konsolun avantajlarından biri de yeni Kinect’in birlikte geliyor olması. 1080p PD RGB kamera ve 250 bin pikselli kızılötesi algılayıcıya sahip olan yeni Kinect, hiçbir aygıt kullanmadan oyun oynama keyfini sunuyor. Yeni çekirdek mimarisi PlayStation’da olduğu gibi Xbox One’da da geriye dönük oyun desteğini ortadan kaldırmış. Xbox One üzerinde Xbox 360 oyunlarını oynayamıyorsunuz. Grafik arayüzü de iyileştirilerek Windows 8’e görsel olarak daha yakın hale getirilen konsol, bu anlamda rakipleri karşısında oldukça avantajlı.

Leap Motion



İlk olarak Nintendo tarafından Wii üzerinde uygulanan hareket algılama sistemi, Microsoft tarafından geliştirilerek Kinect cihazıyla oyunseverlerin beğenisine sunulmuştu. Leap Motion tarafından geliştirilen Leap kontrolörü, Kinect’e oranla 100 kat daha hassas algılama sağlayan yazılım ve donanımı sayesinde bu alanda bir sıçrama kaydetti. Ekranın hemen altına yerleştirilen minik kontrolör, belirli bir alandaki her şeyi hassas bir şekilde takip edebiliyor. Dokunmatik ekranlardan farklı olarak cihaz örneğin elinizin tamamını algılayabildiğinden parmak, el ve kol hareketleriyle istediğiniz yapabilmeyi sağlıyor. USB arabirimi üzerinden bilgisayara bağlanan Leap, Windows ve Mac OS işletim sistemlerini destekliyor. Özel yazılım geliştirme kiti ve uygulama marketiyle de önü oldukça açık.

Chromecast



İçerik ve uygulama marketlerinin dijital dünyayı domine etmeye başlamasının ardından medya oynatıcıların önemi de oldukça arttı. Uzun bir zamandır üretiliyor olmasına rağmen son zamanda popüler hale gelen Apple TV birbiri ardına ortaya çıkan rakiplerle zorlu bir döneme girdi. Google tarafından geliştirilen Chromecast işte bu rakiplerin en iddialısı. Standart bir USB bellek boyutlarında olan cihaz HDMI üzerinden televizyona bağlanıyor. “Sevdiğiniz her şey televizyonunuzda” gibi açık bir sloganla karşımıza çıkan cihaz Wi-Fi üzerinden video ve müzikleri doğrudan TV’ye aktarma imkanı tanıyor. YouTube, Netflix, Google Play gibi uygulamalar sunan Chromecast içinde şüphesiz Chrome tarayıcı da mevcut. Bu sayede internete ve diğer içeriklere kolayca ulaşabiliyorsunuz. Uygun fiyatıyla da çekici.

Netflix



Amerika’nın en popüler dijital içerik sağlayıcısı Netflix, uzaktan bakıp iç geçirilen servisler listesinde üst sıralarda. 1997 senesinde abonelik bazlı DVD kiralama servisi olarak hayata geçirilen Netflix yakaladığı başarıyı dijital dünyada da sürdürerek liderliği kimseye kaptırmıyor.